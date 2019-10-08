İran'dan manevra üstüne manevra! Önce destekledi, sonra 'Karşıyız' dedi

Uluslararası diplomasideki manevralarıyla ünlü ülke İran, Türkiye'nin Fırat'ın doğusundaki terör yuvalarını temizlemeye yönelik operasyonuyla ilgili de aynı tavrı sergiliyor.

Dün akşam sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir açıklama yapan Zarif, ABD’nin Suriye’de işgalci güç olduğunu belirterek, Adana Anlaşması'nın Türkiye-Suriye ilişkileri için bir çerçeve oluşturduğunu ve İran’ın yardıma hazır olduğunu söyledi.

SAATLİK POLİTİKA

İran Devlet Telvizyonu Press TV'de yer alan habere göre Zarif, dün akşam Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı telefon görüşmesinde, İran'ın Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik muhtemel askeri operasyonuna karşı olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin Suriye'de milli güvenliğine tehdit oluşturan terör örgütlerine karşı muhtemel askeri operasyonuna karşı çıkan Tahran yönetimi, yüz binlerce kişinin hayatını kaybettiği krizde Beşşar Esed rejimini ayakta tutabilmek için muhaliflere karşı Suriye'ye on binlerce milis ve asker göndermişti.

''TÜRKİYE'NİN GÜVENLİĞİ MUTLAKA SAĞLANMALIDIR'' DEMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde milletvekillerinin sorularını yanıtlamak üzere İran Meclisi'ne giden Zarif, gündemdeki konularla ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

Amerikalılar'ın, Suriye Kürtlerinden oluşan bir grubu kötü emelleri için kullandığını belirten Zarif, Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda olası askeri operasyonuna ilişkin, "Türkiye'nin güvenliği mutlaka sağlanmalıdır." ifadelerini kullanmıştı.