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Dünya

İran'dan komutanlarının Suriye'de öldürüldüğü iddialarına yalanlama

İran, Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Müslüm Şehdan'ın Suriye'de öldürüldüğü iddialarını kesin bir dille yalanladı.

IHA01 Aralık 2020 Salı 13:00 - Güncelleme: 01 Aralık 2020 Salı 13:00
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Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Müslüm Şehdan’ın dün gece Suriye’nin Irak sınırında yer alan Deyrizor şehrinde kimliği belirsiz bir İHA’nın saldırısı sonucunda hayatını kaybettiği iddia edilmişti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade bugün yaptığı açıklamada, Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Müslüm Şehdan’ın Suriye’de öldürülmesine ilişkin kendilerine herhangi bir bilgi gelmediğini söyleyerek, bu konudaki iddiaları yalanladı. Hatipzade, İran Silahlı Kuvvetlerinin konu hakkında açıklama yapacağını belirtti.

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