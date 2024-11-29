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Dünya

İran'dan kritik adım! 6 binden fazla yeni santrifüj inşa edilecek

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), İran'ın iki nükleer tesisinde uranyum zenginleştirilmesinde kullanılacak 6 binden fazla yeni santrifüj inşa edileceğini Ajansa bildirdiğini duyurdu.

AA29 Kasım 2024 Cuma 19:38 - Güncelleme:
İran'dan kritik adım! 6 binden fazla yeni santrifüj inşa edilecek
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UAEA'nın, İran'ın güvence denetimine ilişkin hazırladığı raporda, ülkenin Fordo ve Natanz nükleer tesislerindeki güncel durumu içeren bilgiler yer aldı.

Raporda, Tahran yönetiminin, söz konusu iki uranyum zenginleştirme tesisinde 6 binden fazla yeni santrifüj inşa edeceğini Ajansa bildirdiği aktarıldı.

Uranyumun zenginleştirilme sürecinde kullanılan santrifüjlerin gelişmişlik düzeyi, uranyumun zenginleştirilme yüzdesinin artırılmasında önem arz ediyor.

İRAN TARAFINDAN KABUL EDİLMİŞTİ

UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi, 14 Kasım'da Tahran'a yaptığı ziyarette, İran'ın yüzde 60 düzeyinde zenginleştirilmiş uranyum stokunu artırmasını durdurması talebinde bulunmuş, bu İranlı muhatapları tarafından kabul edilmişti.

Bu olumlu gelişme sonrasında 21 Kasım'da düzenlenen UAEA Yönetim Kurulu toplantısında, ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa tarafından sunulan İran'a yönelik eleştiri ve tepkilerin yer aldığı karar tasarısı kabul edilmişti.

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