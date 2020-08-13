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Dünya

İran'dan Lübnan'a üst düzey ziyaret

İran Dışişleri Bakanı Zarif, temaslarda bulunmak için Lübnan'a gitti.

İHA13 Ağustos 2020 Perşembe 22:33 - Güncelleme: 13 Ağustos 2020 Perşembe 22:33
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İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, resmi temaslarda bulunmak için Lübnan’ın başkenti Beyrut’a gitti.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, resmi temaslarda bulunmak üzere Lübnan’ın başkenti Beyrut’a gitti. İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Zarif’in Lübnanlı yetkililer ile görüşmek üzere Beyrut’ta gittiği duyuruldu. Açıklamada, Zarif’i uçağının Beyrut Havalimanı’na iniş yaptığı ve Lübnan Dışişleri Bakanı Şerbel Vehbe tarafından karşılandığı belirtildi. Bakan Zarif’in yarın Lübnanlı yetkililer ile görüşeceği bildirildi.

Öte yandan İran, Beyrut patlaması sonrası Lübnan’a ilk üst düzey ziyaretini gerçekleştirmiş oldu.

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