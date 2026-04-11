Dünya

İran'dan müzakere öncesi dikkat çeken mesaj

İran Meclis Başkanı Galibaf ve Dışişleri Bakanı Arakçi, ABD ile müzakereler için İslamabad'a giderken uçağa Minab saldırısında hayatını kaybeden çocukların fotoğrafları, ayakkabıları, çantaları ve beyaz güller yerleştirildi. Galibaf, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda 'Bu uçuştaki yol arkadaşlarım' ifadesini kullandı.

IHA11 Nisan 2026 Cumartesi 10:20
İran'ın üst düzey heyeti, ABD ile gerçekleşecek müzakereler için Pakistan'ın başkenti İslamabad'a hareket etti. Heyeti taşıyan uçağa, ABD'nin Minab kentindeki bir ilkokula düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden çocukların hatıraları yerleştirildi. Fotoğraflar, ayakkabılar, çantalar ve beyaz güllerle donatılan uçak, müzakere öncesi güçlü bir mesaj niteliği taşıdı.

İRAN HEYETİ İSLAMABAD'DA

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile gerçekleştirecek müzakerelere katılmak üzere gece saatlerinde Pakistan'ın başkenti İslamabad'a geldi. İran heyetini taşıyan uçakta dikkat çeken anlar yaşandı.

ABD'NİN KATLETTİĞİ ÇOCUKLARIN HATIRALARI YERLEŞTİRİLDİ

Uçağa ABD'nin Minab kentindeki bir ilkokula gerçekleştirdiği saldırıda hayatını kaybeden çocukların fotoğrafları, çantaları, ayakkabıları ve beyaz güller konulduğu görüldü. İran Meclis Başkanı Galibaf sosyal medyadan yaptığı fotoğraflı paylaşımda, "Bu uçuştaki yol arkadaşlarım" ifadelerini kullandı.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırı başlattığı 28 Şubat'ta Minab kentindeki bir ilkokula Tomahawk füzesi isabet etmiş, saldırıda çoğu çocuk olmak üzere en az 168 kişi yaşamını yitirmişti.

