İran'dan net mesaj: İsrail'e karşı savaşı kazandık

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Emir Hatemi, İran-İsrail savaşını kazandıklarını ve Tel Aviv'in hedeflerine ulaşamadığını savundu.



İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Hatemi, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda İran-İsrail çatışmasına dair değerlendirmelerde bulundu.



Hatemi, "İran ABD ile müzakere halindeyken, Amerikan desteğiyle siyonist rejimin saldırısına hedef oldu. Bu savaşı biz kazandık, düşman hiç bir hedefine ulaşamadı." dedi.

İsrail'in İran'ın nükleer, füze ve hava savunma kapasitesini yok etmeyi amaçladığını belirten Hatemi, "İsrail, saldırıların devamında ülkedeki İslami düzeni ve İran'ı devirmek istiyordu. Ancak silahlı kuvvetlerin yoğun çabası ve halkın iradesi sayesinde bu hedefine ulaşamadı. Sonuç olarak İsrail ateşkes talep etmek zorunda kaldı." ifadelerini kullandı.



- ⁠İSRAİL'İN İRAN'A ŞİDDETLİ SALDIRILARIYLA BAŞLAYAN ÇATIŞMA SÜRECİ

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenlemişti.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda yaşamını yitirmişti.

İsrail'e açıktan destek veren ABD, 22 Haziran'da İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine saldırı düzenlemişti.

İran, ABD'nin saldırısına misilleme olarak 23 Haziran'da, ABD'nin Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü'ne saldırmış, ABD Başkanı Donald Trump, 24 Haziran'da İran ile İsrail arasındaateşkes sağlandığını duyurmuştu.