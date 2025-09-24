İSTANBUL 26°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Eylül 2025 Çarşamba / 2 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,4326
  • EURO
    48,9044
  • ALTIN
    5024.88
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İran'dan New York'taki diplomatlarına “sınırlama getirilmesine” tepki
Dünya

İran'dan New York'taki diplomatlarına “sınırlama getirilmesine” tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Birleşmiş Milletler (BM) toplantısına katılmak üzere New York'ta bulunan İranlı diplomatlara ABD'nin hareket sınırlaması getirdiğini öne sürerek tepki gösterdi.

AA24 Eylül 2025 Çarşamba 09:34 - Güncelleme:
İran'dan New York'taki diplomatlarına “sınırlama getirilmesine” tepki
ABONE OL

ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yapan Bekayi, "ABD'nin New York'ta İranlı diplomatlar ve ailelerine yönelik kısıtlamalar uygulamasındaki amaç, İran'ın BM'deki diplomatik faaliyetlerini sekteye uğratmaktır." ifadelerini kullandı.

İranlı diplomatlarına uygulanan sınırlandırmayı "sistematik taciz" olarak nitelendiren Bekayi, bu yolla ülke diplomatlarının birçok uluslararası toplantıya katılmasına engel olunduğunu belirtti.

Bekayi şunları kaydetti:

"İranlı diplomatların hareketlerine ve hatta günlük alışverişlerine yönelik bu tür küçük düşürücü kısıtlamalar, ABD'nin Merkezi Anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini açıkça ihlal etmekle kalmayıp, aynı zamanda ABD yönetiminin İranlılara karşı duyduğu düşmanlığın yeni bir boyutunu da ortaya koymaktadır."

- MERKEZ ANLAŞMASI

BM Genel Merkezi'nin New York'taki işleyiş şartlarını belirleyen Merkez Anlaşması'na (Headquarters Agreement) göre, ev sahibi ülke olarak ABD, BM'nin işleyişini kolaylaştırmayı ve üye devlet temsilcilerinin BM toplantılarına ve faaliyetlerine serbestçe erişimini sağlamayı kabul etmiştir.

Anlaşmanın 17 Maddesi, ABD'yi üye devletlerin temsilcilerine, bu devletlerle olan ikili ilişkilerden bağımsız olarak, vize vermek ve serbest dolaşım hakkı tanımakla yükümlü kılar.

Diplomatların hareketlerini kısıtlamak ve onların BM ile ilgili etkinliklere katılımını engellemek, genellikle Anlaşmanın ihlali olarak değerlendirilir.

ÖNERİLEN VİDEO

Mersin'de ters yönde dehşet! Ters yönde ölümle burun buruna

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.