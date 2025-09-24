İran'dan New York'taki diplomatlarına “sınırlama getirilmesine” tepki

ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yapan Bekayi, "ABD'nin New York'ta İranlı diplomatlar ve ailelerine yönelik kısıtlamalar uygulamasındaki amaç, İran'ın BM'deki diplomatik faaliyetlerini sekteye uğratmaktır." ifadelerini kullandı.

İranlı diplomatlarına uygulanan sınırlandırmayı "sistematik taciz" olarak nitelendiren Bekayi, bu yolla ülke diplomatlarının birçok uluslararası toplantıya katılmasına engel olunduğunu belirtti.

Bekayi şunları kaydetti:

"İranlı diplomatların hareketlerine ve hatta günlük alışverişlerine yönelik bu tür küçük düşürücü kısıtlamalar, ABD'nin Merkezi Anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini açıkça ihlal etmekle kalmayıp, aynı zamanda ABD yönetiminin İranlılara karşı duyduğu düşmanlığın yeni bir boyutunu da ortaya koymaktadır."

- MERKEZ ANLAŞMASI

BM Genel Merkezi'nin New York'taki işleyiş şartlarını belirleyen Merkez Anlaşması'na (Headquarters Agreement) göre, ev sahibi ülke olarak ABD, BM'nin işleyişini kolaylaştırmayı ve üye devlet temsilcilerinin BM toplantılarına ve faaliyetlerine serbestçe erişimini sağlamayı kabul etmiştir.



Anlaşmanın 17 Maddesi, ABD'yi üye devletlerin temsilcilerine, bu devletlerle olan ikili ilişkilerden bağımsız olarak, vize vermek ve serbest dolaşım hakkı tanımakla yükümlü kılar.



Diplomatların hareketlerini kısıtlamak ve onların BM ile ilgili etkinliklere katılımını engellemek, genellikle Anlaşmanın ihlali olarak değerlendirilir.