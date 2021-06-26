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Dünya

İran'dan nükleer açıklama! Zaman kısalıyor

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatibzade, Viyana'da anlaşmanın mümkün olduğunu belirtti.

AA26 Haziran 2021 Cumartesi 19:56 - Güncelleme: 26 Haziran 2021 Cumartesi 19:56
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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Avusturya'nın başkenti Viyana'da devam eden nükleer müzakerelere dönme görüşmelerinde anlaşma sağlamanın mümkün olduğunu söyledi.

Hatibzade, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Viyana'da İran ile 4+1 ülkeleri ve ABD arasında devam eden nükleer anlaşma müzakerelerini değerlendirdi.

ABD'nin nükleer anlaşmayı yok etmek için çaba gösterdiğini ve İran'ın da bunun korunması için taahhütlerine uyan en ciddi taraf olduğunu savunan Hatibzade, "ABD'nin Trump'ın başarısız mirasını bir kenara bırakması şartıyla anlaşma mümkündür. İran süresiz müzakerelerde bulunmayacak." ifadelerini kullandı.

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