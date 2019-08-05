Başkent Tahran'daki Dışişleri Bakanlığında basın toplantısı düzenleyen Zarif, ülkesinin dış politikasını, nükleer anlaşmanın geleceğini ve ABD tarafından yaptırım listesine alınmasını değerlendirdi.

Zarif, Avrupa ülkelerinin nükleer anlaşma konusundaki sözlerini yerine getirmemesi halinde İran'ın ABD yaptırımlarına karşı nükleer anlaşmadaki taahhütlerini azaltma adımlarını sürdüreceğini belirtirken Avrupa'ya anlaşmayı koruma çağrısında bulundu.

Nükleer anlaşmanın ortadan kalkması halinde İran'ın atacağı adımlara ilişkin uyarıda bulunan Zarif, "Anlaşma korunamazsa nükleer programımızı nükleer anlaşma öncesinden çok daha geniş seviyede yürütebiliriz." dedi.

- "ABD YÖNETİMİNDE BAZILARI DİPLOMASİNİN DÜŞMANIDIR"

ABD'nin kendisine yönelik yaptırımlarına ilişkin görüşlerinin sorulması üzerine Zarif, "Bana yaptırım uygulamalarının tek nedeni benim İran halkının sözcüsü olmam. ABD yönetiminde bazıları diplomasinin düşmanıdır." ifadelerini kullandı.

Geçen ay New York ziyareti sırasında ABD Başkanı Donald Trump'la görüşmek için Beyaz Saray'a davet edildiğine ilişkin iddiayı doğrulayan Zarif, "New York'ta bulunduğum sırada daveti reddetmem halinde 2 hafta sonra yaptırım listesine alınacağım söylendi ancak ben reddettim." diye konuştu.

- "ABD'DE DEVRİM Mİ OLDU Kİ ONLARLA TEKRAR MÜZAKERE EDELİM"

İran'ın ABD ile müzakere etmeyeceğini belirten Zarif, şunları kaydetti:

"Nükleer müzakereler sırasında tarihte ABD ile en uzun müzakereleri biz yürüttük. Bir hükümet değişikliği nedeniyle onlarla tekrar müzakere edemeyiz. ABD'de devrim mi oldu ki onlarla tekrar müzakere edelim? ABD müzakere iddiasında bulunamaz çünkü müzakere masasını kendileri terk etti. Müzakere konusunda doğru sözlü olmadıklarını İran'ın Büyük Devrim Rehberi (İran lideri Ayetullah Ali Hamaney) ve Dışişleri Bakanına yaptırım getirerek ispat ettiler."

Zarif, "Biz ekonomik terörizmi kabul etmiyoruz ve ekonomik teröristlerle müzakere etmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Suudi Arabistan ve Körfez ülkeleriyle bölgesel sorunları çözmek için görüşmelere hazır olduklarını söyleyen Zarif, "Komşularımız ve dostlarımızla müzakereye her zaman hazırız ve bu stratejimizi sürdüreceğiz." dedi.

- ABD'NİN BASRA KÖRFEZİ'NDE KOALİSYON OLUŞTURMA ÇABASI

ABD'nin uluslararası alanda izlediği tek taraflı politikalar nedeniyle kendini izole ettiğini savunan İran Dışişleri Bakanı, "ABD bugün dünyada yalnız kalmıştır ve artık birçok alanda süper güç rolünü oynayacak kapasitede değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Zarif, Washington'un Basra Körfezi'ndeki seyrüsefer güvenliğini sağlamak için uluslararası koalisyon oluşturma girişimlerine ilişkin ise, "ABD istediği koalisyonu kuramadı. Dostları dahi ABD ile aynı koalisyonda bulunmaktan utanç duyuyor." yorumunu yaptı.

- "İNGİLTERE EKONOMİK TERÖRİZMİN ORTAĞIDIR"

Konuşmasında İngiltere ile yaşanan tanker krizine de değinen Zarif, "İngiltere'nin Cebelitarık'taki eylemi deniz korsanlığıdır. Alıkonulan tanker, yaptırım uyguladıkları ülkeye (Suriye) gitmiyordu." dedi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İngiltere'yi Tahran'a karşı izlediği politikalarla "ABD'nin ekonomik terörizminin ortağı" olmakla suçladı.