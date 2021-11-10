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Dünya

İran'dan nükleer müzakere açıklaması: Söz konusu değil

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri, Avusturya'nın başkenti Viyana'da nükleer müzakerelerde bulunmayacaklarını belirterek, 'Nükleer müzakereler söz konusu değil. Çünkü nükleer meselesi 2015'te İran ile 5+1 ülkeleri arasındaki anlaşma ile neticeye kavuşmuştur. Viyana'daki müzakerelerin asıl gündemi ABD'nin ayrılmasından kaynaklı gelişmeler ve yaptırımların kaldırılmasıdır.' dedi.

AA10 Kasım 2021 Çarşamba 17:19 - Güncelleme: 10 Kasım 2021 Çarşamba 17:19
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İran devlet medyasına göre, Viyana'da 29 Kasım'da başlayacak müzakereler öncesi Fransa ve Almanya'da temaslarda bulunan Bakıri, burada mevkidaşlarıyla yaptığı görüşme sonrası açıklamada bulundu.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile dün yaptığı telefon görüşmesinin ardından Viyana'daki müzakerelerin 20 Haziran'da kaldığı noktadan devam etmesi gerektiğini dile getiren Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın açıklamalarıyla ilgili olarak Bakıri, şunları söyledi:

"Nükleer müzakereler söz konusu değil. Çünkü nükleer meselesi 2015'te İran ile 5+1 ülkeleri arasındaki anlaşma ile neticeye kavuşmuştur. Viyana'daki müzakerelerin asıl gündemi ABD'nin ayrılmasından kaynaklı gelişmeler ve yaptırımların kaldırılmasıdır."

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