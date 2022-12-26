İran'dan nükleer müzakerelerin sürdürülmesi için ''pratik adım'' vurgusu

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kenani, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.



Kenani, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın geçen hafta Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenen "2. Bağdat İşbirliği ve Ortaklık Konferansı" sırasında Avrupa Birliğinin (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile gerçekleştirdiği görüşmeye dikkati çekerek, "bunun önemli bir gelişme" olduğunu ifade etti.



- İRAN'IN DİYALOG KAPISI AÇIK

Nükleer müzakereler için İran'ın diyalog kapısının açık olduğunu kaydeden Kenani, bir anlaşmaya varmanın mümkün olduğuna inandıklarını ancak bunun için Batılı tarafların irade göstermesi gerektiğini söyledi.



Müzakerelere devam edilmesi için pratik adımlar atılması gerektiğini vurgulayan Kenani, İran'ın dış politikasının Kapsamlı Ortak Eylem Planı ve nükleer müzakere masasına bağlı olmadığını, komşularıyla ilişkilerinde kendi politikalarını izlediklerini ifade etti.



Kenani, İran'ın bölgedeki etkisi ve rolünün "doğal ve milli kabiliyetlerine uygun" olduğunu ve şahısların, yayınların ve medyanın söylemleriyle şekillenmediğini savundu.



- İRAN, SUUDİ ARABİSTAN İLE GÖRÜŞMELERİN SÜRMESİNİ İSTİYOR

İran ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilere de değinen Kenani, Irak'ın başkenti Bağdat'ta şimdiye kadar 5 tur görüşme yapıldığını, görüşmelerin kaldığı yerden sürmesini ümit ettiklerini söyledi.



Kenani, İran ve Suudi Arabistan dışişleri bakanlarının geçen hafta Amman'da "güzel görüşmeler" yaptığını ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı'nın açıklamalarını memnuniyetle karşıladıklarını sözlerine ekledi.