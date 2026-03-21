İran'dan nükleer tesis misillemesi... İsrail'in Dimona şehrine füze yağdı: Kent geneli alarmda

İran'ın ABD-İsrail saldırılarına yönelik misillemeleri sürüyor. İran, İsrail'in güneyindeki Dimona kentine yönelik füze saldırısı gerçekleştirdi. İsrail ulusal acil durum servisi Magen David Adom, olayda en az 20 kişinin yaralandığını açıkladı. İsrail basınında yer alan haberlere göre saldırı sonucunda bir binada çökme meydana geldi. Yetkililer, itfaiye ve kurtarma ekiplerinin bölgedeki çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ise bir füzenin bölgeye düştüğü anlar ve ardından duyulan patlama sesleri yer aldı.

#SONDAKİKA Dimona Nükleer Tesisi çevresi vuruldu. İsrail: İran nükleer santrali vuruyor: 20 yaralı... pic.twitter.com/LkkVVtzbsi — 24 TV (@yirmidorttv) March 21, 2026

İRAN'IN YENİ MİSİLLEMESİNİN ARDINDAN İSRAİL'İN BAŞKENTİ TEL AVİV VE ÇEVRESİNDE SİRENLER ÇALDI

İsrail ordusu, İran'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini bildirdi. Misilleme tehdidi altındaki bölgelerde cep telefonlarına ön uyarılar gönderilirken İsraillilerden, bir sonraki duyuruya kadar sığınaklarda kalmaları istendi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, İran'dan yapılan misilleme nedeniyle başkent Tel Aviv'in yanı sıra Lod, Ramle, Nes Ziona, Ramat Gan, Bat Yam, Rishon Leziyon ve Rehovot'ta sirenlerin devreye girdiğini aktardı. İran'dan atılan füzelerin önlenmesinin ardından Rishon Leziyon kentinde 3 noktaya füze ve şarapnel parçalarının düştüğü belirtildi.

İsrail basını, parçaların bir binaya ve yola düştüğünü ve küçük çaplı hasara yol açtığını bildirdi. İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı ise misillemede ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadığını kaydetti.

İRAN'IN MİSİLLEMESİ NEDENİYLE İSRAİL'İN ORTA VE GÜNEY KESİMLERİNDE SİRENLER ÇALDI

İsrail ordusu, İran'dan cumartesi gecesi üçüncü füze saldırısının tespit edildiğini açıkladı. Ordu, misilleme tehdidi altındaki bölgelerde cep telefonlarına ön uyarılar göndererek İsraillilerden bir sonraki duyuruya kadar sığınaklarda kalmalarını istedi. İran'dan yapılan misilleme nedeniyle güneydeki Necef ve Lut Gölü'nün güneyindeki bölgelerde sirenler devreye girdi.

İran Atom Enerjisi Kurumu'nun ABD merkezli X sosyal medya platformu hesabından yapılan açıklamada, ABD ve İsrail'in, İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetleri açısından kritik önem taşıyan Natanz Şehid Ahmedi Ruşen Nükleer Merkezi'ne saldırı gerçekleştirdiği belirtildi. Açıklamada, ABD ve İsrail'in uluslararası yükümlülükleri hiç sayarak söz konusu eylemi gerçekleştirdiği ifade edildi. İran Atom Enerjisi Kurumu, saldırılar sonucunda yapılan teknik incelemelere göre nükleer tesiste herhangi bir radyoaktif sızıntının meydana gelmediğini ve bölgede yaşayan halk için tehlike bulunmadığını açıkladı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın konuya ilişkin bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberinde, Natanz Nükleer Tesisine yönelik hava saldırılarını ABD savaş uçaklarının yaptığı ileri sürüldü. Haberde, ABD savaş uçaklarının Natanz Nükleer Tesisi'ni "sığınak delici" bombalarla vurduğu iddiasına yer verildi.

UAEA'nın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, saldırıya uğrayan Natanz Nükleer Tesisi'ne ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, İran'ın, Natanz Nükleer Tesisi'nin bugün saldırıya uğradığı konusunda UAEA'yı bilgilendirdiği aktarıldı. Tesis dışı radyasyon seviyesinde bir artış bildirilmediği ifade edilen açıklamada, UAEA'nın konuyu incelediği kaydedildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi, nükleer kaza riskinin önlenmesi için askeri itidal çağrısı yaptı.

İSRAİL ORDUSU: İRAN'DAKİ NATANZ NÜKLEER TESİSİ'NE SALDIRIYI BİZ GERÇEKLEŞTİRMEDİK

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Natanz Nükleer Tesisi'nin bulunduğu bölgeye herhangi bir saldırı düzenlemediği aktarıldı.

Açıklamada, "savaş koşulları" nedeniyle ABD'nin İran'daki faaliyetlerine ilişkin ise yorum yapılmayacağı belirtildi.

İşte ABD-İsrail İran savaşında dakika dakika yaşananlar:

ABD-İsrail'in ortak saldırılarını sürdürdüğü İran, gün içinde İsrail'e çoğu Dimona Nükleer Santrali'nin de bulunduğu güney bölgesini hedef alan 6 dalga halinde misilleme saldırısı düzenledi

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik saldırıların başlamasından bu yana İran'a ait 130 gemi de dahil olmak üzere 8 binden fazla askeri hedefi vurduklarını duyurdu

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran'dan füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları düzenlendiğini duyurdu

İsrail ordusunun, İran'da gizli bir proje için çalıştığı öne sürülen Muhammed Ali Hudabehş ve Muhammed Rıza isimli iki bilim adamını suikast düzenleyerek öldürdüğü öne sürüldü

Kuveyt Savunma Bakanlığı, son 24 saatte ülkenin 9 balistik füze ve 4 insansız hava aracıyla (İHA) hedef alındığını bildirdi

İran'ın yaptığı misillemenin ardından İsrail'in Dimona Nükleer Santrali'nin de bulunduğu güney bölgesinde sirenler çaldı

İran, İlam eyaletinde ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının başlamasından bu yana 60 kişinin öldüğünü duyurdu

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), bu gece İran'ın başkenti Tahran yakınlarına yeni bir hava saldırısı düzenlendiğini açıkladı

İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'a dün gece düzenlediği hava saldırılarında balistik füze üretim tesislerini hedef aldığını ileri sürdü.

Bahreyn'de İran'dan yapıldığı belirtilen saldırı sonucu sirenlerin çaldığı bildirildi.

ABD'li gazeteci Tucker Carlson, ABD'nin İran'a yönelik saldırılara, İsrail ve ABD'deki İsrail yanlısı çevrelerin baskısıyla başladığını belirterek, bu durumun Başkan Donald Trump'ın "Önce Amerika" yaklaşımıyla çeliştiğini söyledi.

Irak Elektrik Bakanlığı, İran gazı tedarikinin kademeli şekilde yeniden başladığını duyurdu.

İngiliz Savunma Bakanlığı, Hint Okyanusu'ndaki Chagos Adaları'nda bulunan ve ABD güçlerinin de kullandığı İngiliz üssü Diego Garcia'nın İran tarafından hedef alındığını ancak hiçbir füzenin üssü vuramadığını doğruladı.

Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, bölgesel gelişmeleri ve gelişmelerin güvenlik ile istikrara etkilerini ele aldı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile yaptığı telefon görüşmesinde, deniz ulaşımının güvenliğinin korunmasının önemini vurguladı.

İran, ABD-İsrail'in Basra Körfezi'nde sivil gemileri hava saldırılarıyla hedef aldığını duyurarak, bu saldırıların devam etmesi halinde sert misilleme tedbirleri uygulanacağını bildirdi.

Arap Birliği, İsrail'in Suriye'nin güneyindeki orduya ait askeri altyapıyı hedef alan saldırısını kınayarak, bunun Suriye'nin istikrarını bozmayı amaçlayan planların bir parçası olduğunu bildirdi.

İran, İsrail'de Tel Aviv ve Rişon Leziyon kentindeki hedeflerin ağır savaş başlığı taşıyan füzelerle ve ABD'nin Kuveyt, Suudi Arabistan ve Irak'taki üslerinin de insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle hedef alındığını duyurdu.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, ülkesinin ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve İran'ın misillemelerine yönelik tutumunda "istenenleri yaptığını" savundu.

İsrail ordusu, İran semalarında bir savaş uçağına karadan havaya füze ateşlendiğini duyurdu.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, gelecek hafta ABD ile birlikte İran'a düzenledikleri saldırıları önemli ölçüde yoğunlaştıracaklarını açıkladı.

Güney Kore'nin Hürmüz Boğazı'nda gemi geçişlerinin yeniden sağlanması için İran dahil pek çok ülkeyle temas halinde olduğu belirtildi.

İran'ın kuzeyindeki Mazenderan eyaletinde ABD-İsrail'in sivil bir yerleşim yerine saldırısında anne, baba ve çocuklarının hayatını kaybettiği bildirildi.

ABD-İsrail'in Tahran'ın doğusundaki bir yerleşim yerine saldırısında biri 10 günlük bebek olmak üzere 7 çocuk hayatını kaybetti.

İran'daki Natanz Nükleer Tesisine yönelik hava saldırısının ABD savaş uçakları tarafından "sığınak delici" bombalar kullanılarak gerçekleştirildiği iddia edildi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD-İsrail saldırıları altındaki halkına birlik ve beraberlik çağrısında bulunarak, "Gelin el ele verip, İran'ımızı içine düştüğümüz fırtınalardan gururla çıkaralım." diye seslendi.

İran Silahlı Kuvvetleri, sabah saatlerinde İsrail'e İHA saldırısı gerçekleştirildiğini ve Ben Gurion Havalimanı'ndaki uçak yakıt depolarının hedef alındığını duyurdu.

Irak'ın başkenti Bağdat'taki Irak Ulusal İstihbarat Teşkilatı binasının insansız hava aracıyla (İHA) hedef alınması sonucu bir subayın hayatını kaybettiği bildirildi.

İran Atom Enerjisi Kurumu: Bu sabah Natanz Nükleer Tesisine saldırı düzenlendi

Irak'ın başkenti Bağdat'taki Irak Ulusal İstihbarat Teşkilatı binasının insansız hava aracıyla (İHA) hedef alındığı bildirildi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İslam ülkeleri ve komşu devletlerle çatışma niyetlerinin olmadığını söyledi.

ABD'de nükleer silah taşıma kapasitesine sahip B-52 bombardıman uçaklarının konuşlu olduğu Barksdale Hava Kuvvetleri Üssü üzerinde çok sayıda izinsiz dron tespit edildiği bildirildi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Fas Büyükelçiliği yakınlarına insansız hava aracı (İHA) düştü.

İran'ın yeni füze saldırısının ardından başta başkent Tel Aviv olmak üzere İsrail'in orta kesiminde geniş bir bölgede sirenler çaldı.

İran'ın başkenti Tahran'da patlamalar meydana geldi.

ABD yönetiminin, İran'daki yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum stokunu ele geçirmek amacıyla askeri operasyon seçeneğini değerlendirdiği öne sürüldü.

İran'ın yeni füze saldırısı başlatmasının ardından İsrail'in orta kesimi ile güneyinde sirenler çaldı.

Kuveyt'in ülkeye yönelik füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına karşı hava savunma sistemlerini devreye soktuğu bildirildi.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, gece saatlerinden bu yana ülkeye 51 kamikaze insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlendiğini bildirdi.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, denizde bekleyen İran petrolünün satışına izin veren, dar kapsamlı ve kısa süreli bir genel lisans yayımladıklarını bildirdi.

İran, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Ra's el-Hayme kentine saldırı tehdidinde bulunup tahliye uyarısı yaptı.

İran'ın, ABD ve İsrail saldırılarına misilleme kapsamında 28 Şubat'tan bu yana, çoğunluğu Körfez bölgesinde 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile kritik noktalara en az 4 bin 382 füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırısı gerçekleştirdiği bildirildi.

ABD ve İsrail saldırıları altındaki İran'ın başkenti Tahran'da 2 patlamanın daha meydana geldiği bildirildi.

İran'ın İsrail'e yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattığını açıklamasının ardından, ülkenin güneyinde Dimona Nükleer Santrali'nin de bulunduğu bölgede sirenler çaldı.

ABD ile İsrail'in ortak saldırılar düzenlediği İran'ın, gelecek günlerde İsrail'e yönelik misillemeleri daha da artıracağı iddia edildi.

İran medyası: Tebriz, İsfahan ve Kerec kentlerinde patlama sesleri duyuldu

Irak'ın başkenti Bağdat'ta saldırı düzenlenen ABD askeri üssünde yangın çıktığı belirtildi.

İran'ın başkenti Tahran'da art arda patlamalar meydana geldi

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a karşı Orta Doğu'da askeri çabaları azaltmayı düşünürken hedeflerine çok yaklaştıklarını savundu.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesi ile İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılarda "karşı tarafı kelimenin tam anlamıyla yok etmekte olduklarını" belirterek bu durumda "ateşkes istemediğini" dile getirdi.

Kuveyt, füze ve İHA saldırısı nedeniyle hava savunma sistemlerini devreye soktu

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in, üç Körfez ülkesindeki mevkidaşlarıyla görüşerek İran'a yönelik İsrail-ABD saldırıları hakkında bilgi paylaştığı iddia edildi.

Suudi Arabistan: Topraklarımıza son 24 saatte 48 kamikaze İHA'yla saldırı düzenlendi

İran'ın misillemesinde Tel Aviv yakınlarındaki 4 bölgeye füze parçaları düştü

Kuveyt ve BAE'de İran kaynaklı füze ve İHA saldırılarına karşı hava savunma sistemleri devrede