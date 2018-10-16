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İran'dan Pakistan'a çağrı: Sınırlarında faaliyet gösteren teröristlere karşı harekete geç

İran Devrim Muhafızları Ordusu, bugün Pakistan topraklarına kaçırılan 14 İran askerinin serbest bırakılması için İslamabad yönetimine harekete çağrısında bulundu.

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İran'ın Pakistan sınırındaki Sistan ve Beluçistan eyaletine bağlı Mircave kentinde 14 güvenlik görevlisinin kaçırıldığı bildirildi.

İran devlet televizyonu, Mircave kentinin sınır bölgesinde görevli 14 güvenlik görevlisinin sabaha karşı terörist bir grup tarafından kaçırıldığını duyurdu. Kaçırılanlardan 7'sinin Besiç milisi, 5'inin sınır muhafızı ve 2'sinin de Devrim Muhafızları Ordusu istihbarat mensubu olduğu belirtildi.Sistan ve Beluçistan eyaletinde faaliyet gösteren "Ceyşu'l Adl" isimli örgüt, sosyal medya hesabı üzerinden olayın sorumluluğunu üstlendi.

Kaçırılan güvenlik görevlilerinin Pakistan topraklarına kaçırıldığı belirtiliyor.

Pakistan'a harekete geçme çağrısı

Devrim Muhafızları Ordusu'ndan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, bir grup Besiç milisi ve askerin "terörist gruplar" tarafından Mircave'de kaçırıldığı belirtildi.

Açıklamada, Pakistan hükümetinden sınırlarında faaliyet gösteren "terörist gruplara" karşı harekete geçmesi ve kaçırılan askerlerin serbest bırakılmasını sağlaması istendi.

İran'ın "terör örgütü" ilan ettiği "Ceyşu'l Adl", ülkedeki "Sünni Beluç halkının haklarını savunduğunu" öne sürerek, Tahran yönetimine karşı silahlı mücadele yürütüyor.Söz konusu örgüt geçen yıl nisan ayında 1 İran askerini kaçırmıştı. Kaçırılan asker 15 Ağustos'ta serbest bırakılmıştı.

 

 

 

 

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