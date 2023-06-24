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Dünya

İran'dan Rusya açıklaması: Kendi iç meselesidir

İran, Wagner Grubu'nun Rus yönetimine isyanının ülkenin iç meselesi olduğunu ve Rusya'da hukukun üstünlüğünü desteklediğini açıkladı.

AA24 Haziran 2023 Cumartesi 17:21 - Güncelleme:
İran'dan Rusya açıklaması: Kendi iç meselesidir
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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Rusya'da yaşananları bu ülkenin iç meselesi şeklinde değerlendirerek, "İran, Rusya Federasyonu'nda hukukun üstünlüğünü desteklemektedir." ifadelerini kullandı.

- Wagner Grubu'nun Rus yönetimine isyanı

Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmişti.

Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB), "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açmıştı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Wagner'in kamplarına saldırı düzenlendiği yönündeki iddialar yalanlanmıştı.

Bakanlık, bu sabah yaptığı açıklamada, tüm Wagner savaşçılarına "ihtiyatlı olmaları" ve kolluk kuvvetleriyle iletişime geçmeleri çağrısında bulunmuştu.

  • İran Wagner Grubu
  • Rus yönetimi
  • hukukun üstünlüğü

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