İran'dan Rusya'ya suçlama: İsrail'in Suriye'ye saldırıları sırasında Rusya S-300'leri devre dışı bıraktı
İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Haşmetullah Felahetpişe, İsrail'in Suriye'ye saldırıları sırasında Rusya'nın S-300 hava savunma sistemlerini devre dışı bıraktığını söyledi.
- AA
İran resmi ajansı IRNA'ya konuşan Felahetpişe, İsrail ordusunun, hafta
başında Suriye topraklarında İran Devrim Muhafızları Ordusu'na ait hedeflere
düzenlediği hava saldırısıyla ilgili Moskova'yı suçladı.
Rusya'nın Suriye topraklarına konuşlandırdığı hava savunma
sistemlerine işaret eden Felahetpişe, "Siyonist rejimin Suriye'ye saldırıları
sırasında S-300 hava savunma sistemlerini devre dışı bırakan Rusya ciddi biçimde
eleştirilmelidir. Rusların S-300 sistemleri faal olsaydı siyonist rejim Suriye
topraklarına rahatlıkla saldıramazdı." dedi.
Felahetpişe, İsrail'in Suriye'ye saldırılarının Moskova'nın
koordinasyonunda gerçekleşmiş olabileceğini ifade etti.
İsrail, pazartesi sabaha karşı Suriye topraklarındaki İran Devrim
Muhafızları Ordusu'na bağlı güçlere hava saldırısı düzenlemişti.
Esed rejiminin haber ajansı SANA'nın askeri bir yetkiliye dayandırdığı
haberde, İsrail'in karadan ve havadan güdümlü füzelerle Suriye topraklarına
saldırdığı, Suriye hava savunma sistemlerinin saldırıyı engellediği ve füzelerin
çoğunu hedefine ulaşmadan imha ettiği kaydedilmişti.
Rusya Savunma Bakanlığı, İsrail'in saldırıları sonucu 4 Suriye
askerinin öldüğünü, 6 askerin yaralandığını duyurmuştu. Londra merkezli Suriye
İnsan Hakları Gözlemevi ise saldırıda 12'si Devrim Muhafızları mensubu 21 kişinin
öldüğünü bildirmişti.
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