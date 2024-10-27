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Dünya

İran'dan 'Siyonist rejime karşı' BMGK'ya toplantı talebi

Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail'in askeri üslerine yönelik saldırıları sonrası Birleşmiş Milletler'e mektup yazarak hesap verme çağrısında bulundu. Mektupta, 'İran, suçlu İsrail rejiminin hesap vermesini sağlamak için acil bir toplantı düzenlenmesini talep etmektedir' dendi.

IHA27 Ekim 2024 Pazar 11:21 - Güncelleme:
İran'dan 'Siyonist rejime karşı' BMGK'ya toplantı talebi
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail'in İran'ın askeri üslerini hedef aldığı misilleme saldırının ardından Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile BM Güvenlik Konseyi üyelerine bir mektup yazdı. Arakçi, İsrail'in saldırılarını güçlü bir şekilde kınadığı mektubunda, "İran hava savunma sistemi, füzelerin çoğunu etkisiz hale getirirken, 4 İran ordusu askeri ulusal güvenliği korumak için canlarını feda ederek şehit düştü. İsrail rejiminin yasa dışı saldırıları, uluslararası hukukun temel ilkelerini ve özellikle BM Şartı'nın 2. maddesinin 4. fıkrasını ihlal etmektedir. Ayrıca bu rejiminin eylemleri uluslararası barış ve güvenlik için ciddi bir tehdit oluşturmakta ve bölgedeki istikrarsızlığı artırmaktadır" dedi.

İRAN'DAN ACİL TOPLANTI TALEBİ

Arakçi, "İran, BM Genel Sekteri ve Güvenlik Konseyi'nden Siyonist rejimin saldırılarının sonuçlarını göz önünde bulundurarak net bir tutum almasını ve bu rejimi saldırgan eylemleri nedeniyle kınamasını istemektedir. Ayrıca İran, suçlu İsrail rejiminin söz konusu ihlallerini ve yasa dışı saldırılarını ele almak ve bu rejiminin hesap vermesini sağlamak için acil bir toplantı düzenlenmesini talep etmektedir" ifadelerini kullandı.

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