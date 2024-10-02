İran, dün akşam saatlerinde İsrail'e füze saldırısı düzenledi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İran'dan İsrail'e füzeler atıldığı belirtildi.

Atılan füzeler nedeniyle Tel Aviv başta olmak üzere ülke genelinde sirenlerin çaldığı aktarıldı.

İran'dan İsrail'e füze yağmuru! Saldırıda Heniyye, Nasrallah ve Nilfuraşan detayı İsraillilere "uyarıları dikkate almaları ve güvenli yerlerde kalmaları" çağrısı yapıldı.

Bu açıklamanın ardından ülkenin birçok bölgesinde de siren sesleri duyuldu.

İRAN: İSRAİL'E SALDIRIYI MEŞRU MÜDAFAA HAKKIMIZ UYARINCA DÜZENLEDİK



AA muhabiri, İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Amir Saeid İravani'nin BM Güvenlik Konseyi'ne gönderdiği mektuba ulaştı.

Mektupta, İran'ın salı akşamı İsrail'in askeri ve güvenlik hedeflerine yönelik füze saldırısı düzenlediği bildirildi.

Saldırının "BM Şartı'nın 51. maddesine göre meşru müdafaa hakkı uyarınca" gerçekleştirildiği belirtilen mektupta, bunun "siyonist rejimin" İran'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine yönelik ihlallerine cevap olduğu ifade edildi.

İRAN GENELKURMAY BAŞKANI BAKIRİ: İSRAİL İRAN'A SALDIRIRSA TÜM ALTYAPILARI HEDEF ALINIR

İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, İsrail'in İran'a saldırması durumunda daha şiddetli cevap vereceklerini ve tüm altyapılarının hedef alınacağını söyledi.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA tarafından yayınlanan görüntülü konuşmasında Bakıri, Devrim Muhafızları Ordusunun İsrail'e düzenlediği füze saldırısının ayrıntılarını anlattı.

Hamas lideri İsmail Heniyye'ye Tahran'da düzenlenen suikast sonrası ABD, Avrupa ve bazı diğer ülkelerin Gazze'de ateşkes sağlanana kadar İran'a tansiyonu yükseltmekten kaçınmaları talebinde bulunduklarını ve bu nedenle karşılık vermekten geri durdukları zor bir dönemi geride bıraktıklarını dile getiren Bakıri, İsrail'in bu dönemde de ABD'nin desteği ve yeşil ışık yakmasıyla cinayetlerini; özellikle Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ile Devrim Muhafızları Ordusunun Kudüs Gücü Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Abbas Nilfuruşan'ın öldürülmesi başta olmak üzere Lübnan halkına yönelik saldırılarını arttırdığını belirtti.

Söz konusu duruma daha fazla tahammül etmenin mümkün olmadığını ifade eden Bakıri, Devrim Muhafızları Ordusunun füze operasyonuyla İsrail'in önemli üslerini hedef aldığını vurguladı.

İsrail'in işlediği suçlara rağmen uluslararası hukuka bağlı kalınarak sivil yerleşim bölgelerini vurmaktan kaçındıklarına ve sadece askeri üslerin hedef alındığına değinen Bakıri, "İsrail'in 3 ana hava üssü hedef alındı. Hasan Nasrallah'a saldırının başlangıç noktası Hatzerim Hava Üssü, stratejik radarlar ve tank merkezi, F 35 ve Mossad karargahı, Gazze çevresindeki personel taşıyıcılar ve askerlerinin bulunduğu Nevatim Hava Üssü hedef alındı." dedi.

Söz konusu operasyonda vurulması mümkün olmasına rağmen İsrail rejimi ve halkının ekonomik altyapısını etkileyecek sanayi bölgelerine saldırı düzenlenmediğine dikkati çeken Bakıri, "Delirmiş İsrail'i, ABD ve Avrupa zapt etmez ve ülkemizin bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne yönelik saldırıda bulunursa, bu gece düzenlediğimiz operasyonun birkaç katı fazlasıyla cevap verir ve tüm altyapıları hedef alınır." ifadelerini kullandı.

İşte İran ile İsrail arasında dakika dakika yaşananlar:

06:44 Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ve Japonya Başbakanı Shigeru Ishiba, İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırılarını kınadı.

05:47 İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, İsrail'in İran'a saldırması durumunda daha şiddetli cevap vereceklerini ve tüm altyapılarının hedef alınacağını söyledi.

05:17 ABD Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı Kamala Harris, İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarına ilişkin, "İran, Orta Doğu'da istikrarsızlaştırıcı ve tehlikeli bir güç; İsrail'e yönelik bugünkü saldırısı da bu gerçeği kanıtlamaktadır." dedi.

03:32 İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarını kınayan İngiltere Savunma Bakanı John Healey, "İngiliz kuvvetleri bu akşam Orta Doğu'da gerilimin daha da tırmanmasını önleme çabalarında rollerini oynamıştır" açıklamasında bulundu. Operasyona katılan personele teşekkür eden Healey, ülkesinin İsrail'in savunmasına ne şekilde destek verdiğine ilişkin detay paylaşmadı.

01:59 İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi yaptığı açıklamada, "İsrail rejiminin karşılık vermemesi halinde operasyonumuz sona ermiştir. Aksi takdirde tepkimiz çok daha güçlü ve sert olacaktır" dedi.

01:43 İran'ın İsrail'e yönelik füzeli saldırılarının "bozguna uğratılmış ve etkisiz hale getirilmiş gibi göründüğünü" söyleyen ABD Başkanı Joe Biden, "Hiç kuşkunuz olmasın, ABD İsrail'i tamamen, tamamen, tamamen desteklemektedir" açıklamasında bulundu.

01:31 İran, İsrail'e yönelik füze saldırısının "BM Şartı'nın 51. maddesine göre meşru müdafaa hakkı uyarınca" gerçekleştirildiğini belirtti.

01:05 İran'ın İsrail'e yönelik gerçekleştirdiği "Gerçek Vaad 2" operasyonu başkent Tahran'da coşkuyla kutlandı.

00:58 İran'ın füze saldırılarında 3 İsrailli hafif şekilde yaralanırken, Filistin Sivil Savunma Müdürlüğü füzelerin düştüğü anlarda Eriha'da 1 Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

00:57 Yunanistan hükümeti, İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarını kınadı.

00:43 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "İran, bu gece büyük bir hata yaptı ve bunun bedelini ödeyecek" dedi. Netanyahu, İran'ın füze saldırısının başarısız olduğunu savunarak misilleme sözü verdi.

00:16 ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından, İran'ın İsrail'e düzenlediği füze saldırısında yara alan veya hayatını kaybeden herhangi bir ABD personelinin bulunmadığı belirtildi.

00:04 Irak'ın başkenti Bağdat'ta, İran'ın İsrail'e düzenlediği füze saldırıları dolayısıyla sevinç gösterisi yapıldı.

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