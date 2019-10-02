İran'dan Stoltenberg'e sert tepki!

Musevi, yaptığı yazılı açıklamada, Stoltenberg'in İran'la ilgili sözlerini "iç işlerine müdahale" olarak nitelendirdi.

Yabancıların bölgedeki güvenlik tedbirleriyle ilgili her türlü müdahalesinin gerginlik ve güvensizlik faktörü olduğunu savunan Musevi, "Dış güvenlik kurumları ve güçlerinin Basra Körfezi çevresindeki ülkelerin iç işlerine müdahale eden tutumunu kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

İran'ın bağımsız ülkeler gibi savunma programlarından yararlanma hakkı olduğunu kaydeden Musevi, ülkesinin füze programının savunma amaçlı olduğunu ileri sürdü.

Musevi, Orta Doğu'nun güvenliğinin yabancı güçler olmadan bölge ülkeleri tarafından temin edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Stoltenberg, geçen hafta yaptığı açıklamada, "tüm NATO üyelerinin İran'ın bölgedeki istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerinden, bu ülkenin terörist gruplara verdiği destekten ve füze programından büyük endişe içinde olduğunu" ifade etmişti.