İSTANBUL 6°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Ocak 2024 Salı / 20 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,3638
  • EURO
    32,9441
  • ALTIN
    1985.41
  • BIST100
    8491.09
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İran'dan Stoltenberg'e tepki: İddiaları trajikomik
Dünya

İran'dan Stoltenberg'e tepki: İddiaları trajikomik

İran Dışişleri Bakanı Nasır Kenani, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in 'İran'ın bölgedeki istikrarı bozduğuna' yönelik ifadelerine tepki gösterdi.

AA30 Ocak 2024 Salı 15:19 - Güncelleme:
İran'dan Stoltenberg'e tepki: İddiaları trajikomik
ABONE OL

İran Dışişleri Bakanlığına ait Telegram hesabından, Kenani'nin konuya ilişkin yazılı açıklaması yayımlandı.

Kenani, "NATO ve bazı üye ülkelerin karanlık sömürgecilik geçmişine rağmen, Genel Sekreterin (İran aleyhine) iddiaları trajikomik ifadelerdir." değerlendirmesinde bulundu.

İran'ın bölgede huzur ve istikrarın sağlanması için yabancı güçlerin müdahalesine karşı bir politika yürüttüğünü dile getiren Kenani, NATO ve bazı üye ülkelerin "yıkıcı ve müdahaleci politikalarına" ek olarak askeri eylemlerinin sadece Batı Asya'da değil dünyanın birçok bölgesinde istikrar ve güvensizliğin temelini teşkil ettiğini savundu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Washington'da düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İran'ın "ülke içinde baskıcı, dışarıdaysa saldırgan tutum sergilediğini" aktararak, "İran, istikrar ve güvenliğe ihtiyaç duyan Orta Doğu'nun istikrarsızlaşmasından sorumludur." ifadelerini kullanmıştı.

  • Nasır Kenani
  • iran
  • Jens Stoltenberg

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.