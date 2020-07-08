İSTANBUL 24°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
08 Temmuz 2020 Çarşamba / 17 Zilkade 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8653
  • EURO
    7,7806
  • ALTIN
    400.411
  • BIST100
    119577
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İran'dan suçlama: Ermenistan'ın kimyasal atıkları kanser vakalarını artırdı
Dünya

İran'dan suçlama: Ermenistan'ın kimyasal atıkları kanser vakalarını artırdı

İran Meclisi Erdebil Milletvekili Puya Mücerred, Ermenistan'ın kimyasal atıklarını Aras Nehri'ne boşaltması nedeniyle nehrin geçtiği Erdebil eyaletine bağlı Pars Abad ilçesinde kanser vakalarının arttığını iddia etti. Mücerred ancak Ermenistan'ın suçlamaları reddettiğini söyledi.

AA08 Temmuz 2020 Çarşamba 15:44 - Güncelleme: 08 Temmuz 2020 Çarşamba 15:44
ABONE OL

İranlı İşçiler Haber Ajansı'na (ILNA) göre Mücerred "Pars Abad'ın içme suyu, Aras Nehri'nden temin ediliyor. Ermenistan'ın, uranyum, altın ve bakır fabrikalarından çıkan kimyasal atıkları bu nehre boşaltması, ilçede yaşayan insanların bir çoğunun kansere yakalanmasına neden oldu." dedi.

Erdebil eyaletinde en fazla kanser vakasının Pars Abad'da görüldüğünü aktaran Mücerred, nehir suyundan alınan numunelerin İran Su ve Atık Su Şirketi tarafından incelendiğini fakat Ermenistan'ın her seferinde suçlamaları reddettiğini söyledi.

Tahran yönetimini de konuyla ilgilenmemekle suçlayan Mücerred, "Pars Abad'ın içme suyunun rengi değişti. İnsanlar kanser tsunamisi ile karşı karşıya. Sivil çevre koruma örgütleri, yaklaşık 10 yıldır bu konuyu yetkililere duyurmaya çalışıyor ancak hiçbir yetkili şu ana kadar bu hayati konuyla ilgilenmedi." diye konuştu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.