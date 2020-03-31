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Dünya

İran'dan sürpriz koronavirüs açıklaması: Vaka sayıları birçok eyalette sabitlendi

İran Sağlık Bakan Yardımcısı Kasım Can Babai, ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının birçok eyalette sabitlendiğini, bazı eyaletlerde ise azaldığını söyledi.

AA31 Mart 2020 Salı 15:55 - Güncelleme: 31 Mart 2020 Salı 15:55
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İran'ın yarı resmi haber ajansı Mehr'e göre, Babai, video konferans yöntemiyle düzenlediği basın toplantısında, gazetecilerin koronavirüs vakalarıyla ilgili sorularını yanıtladı.

Üçüncü haftanın sonlarında ülkede salgının zirveye ulaştığını ve ondan sonra da ciddi şekilde artmadığını kaydeden Babai, "Nevruz Bayramı'nın 10 gün öncesinden (10 Mart) itibaren birçok eyalette salgın vakaları sabitlendi. Şu an bazı eyaletlerde ise vaka sayılarında azalma görünüyor." değerlendirmesinde bulundu.

İtalya, İspanya, İngiltere ve ABD'deki vakaların henüz zirveye ulaşmadığını, buna karşılık İran'da durumun genel olarak sabitlendiğini ifade eden Babai, "İran'daki vakalarda düşüş eğilimi var ancak halkın tedbirlere riayet etmemesi halinde bazı eyaletlerde tekrar yüksek vaka oranlarıyla karşı karşıya kalabiliriz." uyarısında bulundu.

Ülkede şu an 100 binin üzerinde hemşire ve 12 binin üzerinde doktorun Kovid-19 hastalarıyla ilgilendiğini aktaran Babai, "Bakanlık olarak iki önemli husus önceliğimizdir. Birincisi ölüm oranlarını azaltmak, ikincisi ise salgının yayılmasını önlemek için zaman kazanmaktır." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 hastaları için devlet hastanelerinde yapılan testler ve hastane hizmetlerinin ücretsiz olduğunu bildiren Babai, özel hastanelerde ise salgına yakalanan hastaların sadece oda masraflarını karşıladıklarını sözlerine ekledi.

İran'da son bir haftada koronavirüs nedeniyle günde ortalama 138 kişi hayatını kaybetti. En düşük ölüm sayısı 117 kişi ile dün kaydedildi. Ölüm sayısının en fazla olduğu 26 Mart'ta ise 157 kişi hayatını kaybetmişti.

Yine son bir haftada en düşük yeni vaka sayısı 2 bin 206 ile 25 Mart'ta, en yüksek yeni vaka sayısı ise 3 bin 186 ile dün kaydedildi. Son bir haftada günde ortalama 2 bin 827 yeni vaka tespit edildi.

- İRAN'DA SALGININ EN AZ 2 AY DAHA DEVAM ETMESİ BEKLENİYOR

İran'da Koronayı Önleme ve Mücadele Kurulu'na sunulan raporda, ülkedeki Kovid-19 salgınının en az 2 ay daha ciddi düzeyde etkili olacağı ve en az 7 bin 700 kişinin hayatını kaybedeceği öngörülmüştü.

Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.

İran'da bugün itibarıyla koronavirüs kaynaklı can kaybı 2 bin 898'e, vaka sayısı ise 44 bin 606'ya ulaştı.

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