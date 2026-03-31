İran'dan Suudi Arabistan'a çağrı: ABD'yi bölgeden çıkarmanın zamanı geldi

28 Şubat'ta başlayan ABD/İsrail - İran savaşı 32. gününe girdi. Karşılıklı çatışmalar devam ederken İran, Suudi Arabistan'a çağrıda bulundu.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ABD'nin bölgedeki varlığına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak Suudi Arabistan'a mesaj verdi. Arakçi, "İran, Suudi Arabistan Krallığı'na saygı duyuyor ve onu kardeş bir ülke olarak görüyor. Operasyonlarımız, ne Araplara ne de İranlılara saygı duyan ve bölgede güvenlik sağlayamayan saldırgan düşmanlara yöneliktir" ifadelerini kullandı.

Arakçi, ayrıca paylaşımında, Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Hava Üssü'ne İran tarafından düzenlenen füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırısında hasar gördüğü öne sürülen E-3 Sentry tipi erken uyarı (AWACS) uçağına ait bir fotoğrafı da paylaşarak, "Onların hava kuvvetlerine neler yaptığımıza bakmanız yeterli. ABD güçlerini bölgeden çıkarma zamanı çoktan geldi" ifadelerini kullandı.

WALL STREET JOURNAL ABD'NİN STRATEJİK UÇAKLARINDAKİ HASARI DOĞRULADI

Wall Street Journal gazetesinin (WSJ), ABD'li ve Arap yetkililere dayandırdığı haberinde, geçtiğimiz cuma günü Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Hava Üssü'ne İran tarafından düzenlenen füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırısında ABD'ye ait bazı stratejik uçakların hasar gördüğü belirtilmişti. Haberde, ABD envanterinde bulunan E-3 Sentry tipi erken uyarı (AWACS) uçağının da zarar gören unsurlar arasında yer aldığı, aynı saldırıda ABD'ye ait yakıt ikmal uçaklarının hasar gördüğü ve 12 askerin yaralandığı ifade edilmişti.

İŞTE ABD/İSRAİL-İRAN SAVAŞINDA DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR:

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın bitmesinin ardından Hürmüz Boğazı'nın "bir şekilde yeniden açılacağını" belirtti.

İsrail ordusu, ABD ile ortak saldırıları sürdürdükleri İran'da 24 saatte yaklaşık 400 mühimmat kullanarak Tahran yönetimine ait 170 hedefi vurduğunu iddia etti.

Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde ve İsrail'in kuzeyinde İsrail ordusu hedeflerine 40 saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) eş-Şarika Emirliği'nde bir telekomünikasyon şirketine insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlendiği bildirildi.

23.41 İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, uluslararası basında yer alan haberlere ilişkin, "İran'ın düşmanları arzularını haber olarak ortaya koyuyor." dedi.