İran´dan Suudi Arabistan´a kınama

Mehr haber ajansı, Musevi´nin, saldırının mağdurların ve ailelerinin yanında olduklarını belirterek, İran´ın bu gibi `acımasız ve insanlık dışı saldırıları´ kınadığını aktardı.

Haberde, Musevi´nin, "Yemen´de 4 yıldan uzun bir süredir yıkıcı bir savaş sürdürdükten sonra, saldırganların hiçbir başarısı olmadı ve hem politik camiada hem de savaş alanındaki başarısızlıklarını Yemen´de kadınları ve çocukları öldürerek örtmeye çalışıyorlar" ifadelerini kullandığı belirtildi. Ayrıca, Musevi uluslararası camianın Yemen´deki katliama sessiz kalmasını kınadı.

Suudi öncülüğündeki savaş jetlerinin Yemen´in Saada şehrindeki kalabalık bir pazaryerine hava saldırısı düzenlemesinin ardından 2´si çocuk olmak üzere en az 14 kişi hayatını kaybetmiş ve 11´i çocuk olmak üzere 23 kişi de yaralanmıştı.