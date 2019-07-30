İran´dan Suudi Arabistan´a kınama
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, Yemen´deki kalabalık bir pazaryerine Suudi Arabistan öncülüğündeki savaş jetlerinin gerçekleştirdikleri saldırıyı kınadı.
- DHA
Mehr haber ajansı, Musevi´nin, saldırının mağdurların ve ailelerinin yanında olduklarını belirterek, İran´ın bu gibi `acımasız ve insanlık dışı saldırıları´ kınadığını aktardı.
Haberde, Musevi´nin, "Yemen´de 4 yıldan uzun bir süredir yıkıcı bir savaş sürdürdükten sonra, saldırganların hiçbir başarısı olmadı ve hem politik camiada hem de savaş alanındaki başarısızlıklarını Yemen´de kadınları ve çocukları öldürerek örtmeye çalışıyorlar" ifadelerini kullandığı belirtildi. Ayrıca, Musevi uluslararası camianın Yemen´deki katliama sessiz kalmasını kınadı.
Suudi öncülüğündeki savaş jetlerinin Yemen´in Saada şehrindeki kalabalık bir pazaryerine hava saldırısı düzenlemesinin ardından 2´si çocuk olmak üzere en az 14 kişi hayatını kaybetmiş ve 11´i çocuk olmak üzere 23 kişi de yaralanmıştı.
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