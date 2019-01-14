İran: Terör örgütü DEAŞ'a karşı Taliban ile iş birliği yapmalıyız İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Haşmetullah Felahetpişe, İran'ın terör örgütü DEAŞ'a karşı Taliban ile iş birliği yapması gerektiğini belirtti.