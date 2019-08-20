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İran'dan tehdit gibi açıklama: İran'la savaş ABD ve müttefikleri için korkunç olacak

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, muhtemel bir savaşta kullanmak üzere Tahran'ın 'vekalet savaşı' dahil birçok araca sahip olduğunu ve savaşın ABD ile bölgedeki müttefikleri için 'korkunç' olacağını söyledi.

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ABD'nin NBC News televizyonuna konuşan Şemhani, nükleer anlaşma, İran ile ABD ve Basra Körfezi'ndeki müttefikleri arasındaki gerginliğe ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinden sonra İran'da birçok kişinin nükleer anlaşmanın bir hata olduğunu düşünmeye başladığını ifade eden Şemhani, kendisinin de onlardan biri olduğunu dile getirdi.

- "İRAN MÜZAKERE MASASINA OTURMAYACAK"

ABD'yi bölgede "gerginliğin kaynağı" ve "saldırgan" olarak niteleyen Şemhani, Washington yönetiminin azami baskı politikasıyla hedefinin müzakere olmadığını ve İran'ı teslim almaya çalıştığını ifade etti.

Şemhani, "İran, ABD baskı politikası izlediği sürece asla müzakere masasına oturmayacak." dedi.

- "ABD'NİN POLİTİKALARI İSRAİL'İ YIKIMA GÖTÜRÜYOR"

İran'ın İsrail'i yok etmek isteyip istemediğinin sorulması üzerine Tahran'ın böyle bir niyetinin olmadığını söyleyen Şemhani, "İsrail'in akıbetini Filistin halkı belirleyecektir." ifadesini kullandı.

ABD yönetiminin "Kudüs'ü başkent" ilan etmesi ve Yüzyılın Anlaşması gibi politikalarının İsrail'i yıkıma doğru götürdüğüne dikkati çeken Şemhani, "Ben, sahadaki gerçekleri görmeyen ülkenin, İsrail'in yok olmasını istediğine inanıyorum. Onlar, Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan ettiler. Onlar, Yüzyılın Anlaşması adını verdikleri projeyi uygulama peşindeler." diye konuştu.

- İRAN'IN VEKALET SAVAŞI KARTI

İran ile ABD arasındaki gerginliğin savaşa dönüşme ihtimalinin düşük olduğunu vurgulayan Şemhani, şunları kaydetti:

"Muhtemel savaş, ABD ve müttefikleri için korkunç olacak. İran'ın elinde vekalet savaşı dahil birçok araç var. ABD'nin bölgede ve dünyada zedelenmiş imajının daha fazla yıkılacağına dair hiçbir şüphe yok. (Bu durumda) bizi neden savaşla tehdit ediyorlar?"

ABD´de gerginlik tırmanıyor! Sağ ve sol gruplar birbirine girdi

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