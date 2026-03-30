İran'dan Trump yönetimine tepki: ''ABD halkı İsrailli krallardan yoruldu''

Soykırımcı İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırısının ardından başlayan savaş 31. gününde devam ediyor. Bir yandan çatışma ve misillemeler devam ederken İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD genelindeki 'No Kings' (Krallara Hayır) protestolarına ilişkin, 'Amerikan halkı ‘önce İsrail' politikaları nedeniyle öfkeli. Amerikan demokrasisini yöneten İsrailli krallardan yoruldular' dedi.

IHA30 Mart 2026 Pazartesi 00:19
28 Şubat'ta başlayan ABD/İsrail - İran savaşı 31. gününde devam ediyor.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD genelinde Washington yönetimi ve Başkan Donald Trump'a karşı düzenlenen "No Kings" (Krallara Hayır) protestolarına ilişkin açıklama yaptı. Pezeşkiyan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "ABD'deki yapay zeka uzmanları, Başkan Trump'ı ülkesindeki insanların 'Krallara Hayır' protestolarına katıldığı gerçeğinden haberdar etmeli. Amerikan halkı 'önce İsrail' politikaları nedeniyle öfkeli. Amerikan demokrasisini yöneten İsrailli krallardan yoruldular" ifadelerini kullandı.

KRALLARA HAYIR PROTESTOLARI

Söz konusu protestolarda Trump yönetiminin iç ve dış siyasetteki politikaları, göçmen karşıtı tutumu, İran ile Gazze Şeridi'ndeki çatışmalara yönelik adımları ve ülkede giderek yükselen yaşam maliyeti eleştiriliyor. Protestolara ülke genelinde 9 milyon kişinin katılması beklenirken, farklı eyaletlerde yaklaşık 3 bin 100 protesto planlandığı biliniyor.

Protestoların New York'ta düzenlenen kısmında on binlerce kişi sokakları doldurarak, Trump yönetimini eleştiren savaş karşıtı sloganlar atmıştı.

İŞTE ABD/İSRAİL-İRAN SAVAŞINDA DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR:

00.07 ABD ile İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü İran'ın gece yarısına doğru füze ateşlemesinin ardından gün boyunca misillemelerin hedefinde olan İsrail'in güneyinde bir kez daha sirenler çaldı.

00.00 Hizbullah, Lübnan'ın güneyindeki İsrail askerleri ve araçları ile İsrail'in kuzeyindeki çok sayıda noktaya saldırılar düzenlendiğini açıkladı.

23.48 Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan ABD'ye ait Victoria Üssü'ne insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendi.

23.41 İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD genelindeki "No Kings" (Krallara Hayır) protestolarına ilişkin, "Amerikan halkı 'önce İsrail' politikaları nedeniyle öfkeli. Amerikan demokrasisini yöneten İsrailli krallardan yoruldular" dedi.

23.34 Bahreyn İçişleri Bakanlığı, ülkeye yönelik saldırıların ardından sirenlerin çaldığını belirterek, halka güvenli yerlere geçmeleri çağrısı yaptı.

