İran'dan Trump'a sert tepki: Halka yapılmış bir hakarettir

ABD Başkanı Donald Trump’ın Irak’taki Amerikan üssüne yaptığı gizli ziyaretle ilgili açıklamalarda bulunan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, ziyaretin Irak'ın egemenlik hakkının açık ihlali olduğunu belirterek, Trump’ın Irak halkına hakaret ettiğini söyledi.

İran resmi haber ajansı IRNA’nın aktardığına göre, Kasımi, ABD’nin Orta Doğu’da 7 milyar dolar harcadıktan sonra bölgeye veya bölgedeki bir ülkeye açıktan seyahat edemediğini belirterek, “ABD’nin bölgede daha fazla kalamayacağına şahitlik ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

ABD’nin bölgede yerinin olmadığını vurgulayan Kasımi, ABD’nin Suriye’ye yaklaşımına dair bazı belirsizliklerin olduğunu ve ABD’li yetkililer arasında çelişkili ifadelerin bulunduğunu söyledi.

Kasımi sözlerine şöyle devam etti:

“ABD bölgede uygunsuz harcamalar yapmak yerine evine dönmeli, akıllıca kararlar almaya çalışmalı ve Amerikan halkının prestijini daha fazla zedelemekten kaçınmalıdır.”

Trump’ın Irak’a gizli ziyaretine tepki yağdı

ABD Başkanı Trump, çarşamba akşamı eşi Melania Trump ile beraber Irak'ın Enbar vilayetindeki Aynü'l Esed Askeri Üssü'ne önceden ilan edilmemiş bir ziyaret gerçekleştirmişti. 3,5 saat süren ziyaretin ardından Irak hükümet yetkilileriyle görüşmeden ülkeden ayrılan Trump’a, Iraklı siyasilerden büyük tepki geldi.

Irak’ta yapılan son genel seçimlerden birinci sırayı alarak çıkan Mukteda es Sadr liderliğindeki Sairun Hareketi’nin sözcüsü Trump’ın ziyaretine sert tepki göstermiş, “Trump'ın Irak'ta Aynü'l Esed üssüne yaptığı ziyaret ABD'nin diğer ülkelere karşı saygısızlığı ve egemenliklerini hiçe saydığını vurguluyor." ifadelerini kullanmıştı.

Eski Başbakan Haydar İbadi’nin ofisinden de Trump’ın ziyaretiyle ilgili açıklama yapılmış, hiçbir diplomatik kurala uymayan gizli ziyaretin Bağdat-Vaşington ilişkilerine zarar verdiği belirtilmişti.