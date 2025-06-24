İran basını: Ateşkes başladı! İsrail'den yeni füze dalgası iddiası

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Haziran'da İsrail'in İran'a saldırısıyla başlayan savaşın 12'nci gününün ilk saatlerinde iki taraf arasında ateşkes için anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Trump, İsrail ile İran arasında "tam ve eksiksiz ateşkes" sağlandığını ve "böylelikle savaşın sona ereceğini" bildirdi.

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI ERAKÇİ: ATEŞKESE DAİR BİR ANLAŞMA SÖZ KONUSU DEĞİL

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ülkesinin henüz İsrail'le ateşkese dair bir anlaşma yapmadığını bildirdi.

Erakçi, X sosyal medya platformundan konuya ilişkin açıklama yaptı.

İranlı Bakan, "Şu an itibarıyla herhangi bir ateşkes ya da askeri operasyonların durdurulmasına dair bir anlaşma söz konusu değil. Ancak, İsrail rejimi İran halkına yönelik yasa dışı saldırganlığını en geç sabah 04.00'e kadar durdurursa, bu saatten sonra yanıtımızı sürdürme niyetimiz yoktur. İran'ın defalarca açıkça belirttiği gibi, savaşı başlatan İran değil, İsrail olmuştur." ifadelerini kullandı.

Erakçi, İran'ın askeri operasyonlarını durdurmasına ilişkin nihai kararın daha sonra verileceğini belirtti.

İSRAİL'DEN SALDIRI TEHDİDİ: UZAK DURUN

ABD Başkanı Donald Trump'ın iki ülke arasında "ateşkese varıldığını" açıklamasının ardından İsrail, Tahran'ın 6'ncı bölgesi için saldırı tehdidinde bulundu.

İsrail ordusunun X hesabından yapılan paylaşımda, bir bölümü kırmızıyla işaretlenmiş harita paylaşarak tahliye uyarısı yayımladı. Kırmızı işaretlenen alanda yaşayan herkesin bulundukları yeri terk etmesi uyarısında bulunulan açıklamada, İsrail ordusunun bu bölgeye saldırı düzenleyeceği belirtildi.

İsrail ordusu Tahran'ın merkezindeki 7. bölge için de tahliye duyurusu yapmıştı.

TAHRAN'DA 3 PATLAMA SESİ DUYULDU

Duyuruların ardından başkentte 3 patlama sesi duyuldu.

Öte yandan İran medyası, İsrail'in Tahran'ın batısındaki Kerec, Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Urumiye ile ülkenin kuzeyindeki Reşt kentlerinde ve Gilan eyaletinde saldırılar düzenlediğini bildirdi.

İSRAİL ORDUSU, İRAN'DAN ÜLKEYE DOĞRU GELEN FÜZE ATEŞLENDİĞİNİ AÇIKLADI

Ateşkes tartışmaları sürerken İsrail ordusu, İran'dan füzelerin ateşlendiğini duyurarak sığınaklara girilmesi çağrısı yaptı.

Ordudan yapılan açıklamada, İran'dan yeni bir füze saldırısı düzenlendiği belirtildi.

İran'dan ateşlenen füzeler nedeniyle sığınaklardan ayrılmama çağrısı yapılan açıklamada, ikinci bir duyuruya kadar korunaklı alanlarda kalınması gerektiği ifade edildi.

Hava savunma sistemlerinin füzeleri engellemeye çalıştığı aktarılan açıklamada, ülkenin pek çok kentinde alarmların devreye girdiği kaydedildi.

İRAN'DAN FIRLATILAN FÜZELERDEN BİRİNİN İSRAİL'İN GÜNEYİNDE BİR BİNAYA İSABET ETTİĞİ BİLDİRİLDİ

İsrail basını, İran'dan ilk salvoda 2, ikincisinde 4 ve üçüncüsünde 3 olmak üzere 9 füzenin fırlatıldığını aktardı.

Füzelerden birinin İsrail'in güneyindeki Birüssebi'de (Berşeva) 7 katlı bir binaya doğrudan isabet ettiği kaydedildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, füzenin isabet ettiği binada 3 kişinin öldüğünü ve 7 kişinin orta ve hafif derecede yaralandığını bildirdi.

Bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ve ölü sayısının artabileceği belirtildi.

İSRAİL ORDUSU, İRAN'IN BU SABAH BEŞİNCİ DALGA FÜZE SALDIRISI BAŞLATTIĞINI DUYURDU

İsrail ordusu, İran'dan sabah saatlerindeki balistik füze dalgasının beşincisinin başladığını duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, kısa bir süre önce İran'dan İsrail'e doğru yeni füzeler ateşlendiğinin tespit edildiği ve hava savunma sistemlerinin füzeleri önlemeye çalıştığı bildirildi.

İsrail'in kuzeyinde çeşitli bölgelerde sirenlerin çaldığı aktarıldı.

İşte İran-İsrail savaşında dakika dakika yaşananlar:

İran basını, Trump'ın tek taraflı açıkladığı ateşkesin yerel saatle başladığını belirtirken İsrail ordusu İran'dan yeni füze saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

İran Press TV kanalı: Ateşkes başladı.

İsrail ordusu, İran'dan sabah saatlerindeki balistik füze dalgasının beşincisinin başladığını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı ateşkesin devreye girmesi beklenen saatten kısa bir süre önce İran'dan ateşlenen füzelerden birinin, İsrail'in güneyinde bir binaya isabet ettiği ve 3 kişinin öldüğü bildirildi.

06.17 ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı ateşkes devreye girmeden kısa bir süre önce İran'dan ateşlenen füzelerden birinin, İsrail'in güneyinde bir binaya isabet ettiği bildirildi.

05.34 ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile İran arasında varılan ateşkese ilişkin yaptığı açıklamada, "İkisi neredeyse aynı anda yanıma geldiler ve 'Barış' dediler. Zamanın şimdi olduğunu biliyordum" ifadelerini kullandı.

05.27 Ateşkes tartışmaları sürerken İsrail ordusu, İran'dan füzelerin ateşlendiğini duyurarak sığınaklara girilmesi çağrısı yaptı. Ordudan yapılan açıklamada, İran'dan yeni bir füze saldırısı düzenlendiği belirtildi.

05.20 İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ülkesinin henüz İsrail'le ateşkese dair bir anlaşma yapmadığını bildirdi.

04.10 İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı, ismi açıklanmayan İranlı bir yetkilinin ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu İran-İsrail arasındaki ateşkes anlaşmasını yalanladığını bildirdi.

03.44 İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan fırlatılan 4 insansız hava aracının (İHA) İsrail Hava Kuvvetleri tarafından düşürüldüğü bildirildi.

03.06 ABD Başkanı Donald Trump, pazartesi günü İsrail-İran ateşkesinin "sonsuza kadar" sürmesini beklediğini söyledi.

02.53 ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ABD Başkanı Donald Trump'ın "İsrail-İran ateşkesi" duyurusu sonrası, "Yarın gerçekten yeni bir gün, '12 gün savaşının' sonu" ifadesini kullandı.

02.43 İran'ın başkenti Tahran'da patlama sesleri duyuldu.

02.39 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, kabine toplantısının ardından bakanlara "İran ve son gelişmeler hakkında konuşmama talimatı" verdiği öne sürüldü.

02.18 İranlı ve İsrailli yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu ateşkesle ilgili yorum yapmaktan kaçındı.

02.18 ABD Başkanı Donald Trump'ın iki ülke arasında ateşkese varıldığını açıklamasının ardından İsrail, İran'ın başkenti Tahran'ın 6'ncı bölgesi için saldırı tehdidinde bulundu.

01.50 Katar'ın ardından Kuveyt'in de hava sahasını yeniden uçuşlara açtığı belirtildi.

01.15 Trump, "İsrail ve İran arasında tam ve eksiksiz bir ateşkes olacağı konusunda tam bir anlaşmaya varıldığını" bildirdi. Trump, İran'ın ateşkesi başlatacağını ve 12. saatte İsrail'in de ateşkes başlatacağını açıkladı.

01.13 Katar Genelkurmay Başkan Yardımcısı El-Hicri, İran'dan Katar'daki Amerikan hava üssüne 19 füze ateşlendiğini ve bunlardan birinin üsse isabet ettiğini fakat can kaybı yaşanmadığını açıkladı.

01.13 İsrail'in İran'ın başkenti Tahran'ın merkezinde bir bölge için tahliye duyurusu yayımlamasının ardından başkentte 3 patlama sesi duyuldu.

00.47 İran'ın Katar'daki ABD askeri üssüne saldırı düzenlemesinin ardından hava sahasını kapatan Katar'ın, güvenlik önlemlerini aldıktan sonra hava sahasını yeniden açtığı belirtildi.

00.40 ABD medyası, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya "daha fazla savaş değil, anlaşma istediğini" ileteceğini ileri sürdü.

00.36 İsrail'in Tahran'da bir bölge için tahliye duyurusu yayımlamasının ardından İran ordusu da Tel Aviv'deki Ramat Gan bölgesi için tahliye uyarısı yaptı.

00.33 İsrail'de, Savunma ve Maliye bakanlıkları arasında İran'a yönelik saldırıların maliyetine ilişkin anlaşmazlık olduğu belirtildi.

00.13 Irak Ulaştırma Bakanlığı Sözcüsü Meysem Safi, ülke hava sahasının yeniden açılmasının bölgesel güvenlik durumunun istikrarı ve Irak'a etkisine bağlı olduğunu söyledi.

00.08 İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'ın 7. Bölgesi'nde geniş bir alan için saldırı tehdidinde bulundu.

00.08 Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, İran'ın Katar'a yönelik saldırısını kınadığı bildirildi.

00.04 ABD'nin İran'a yönelik hava saldırıları, Yunanistan'ın başkenti Atina'da geniş katılımlı bir gösteriyle protesto edildi.

- ⁠⁠⁠İSRAİL'İN İRAN'A ŞİDDETLİ SALDIRILARIYLA BAŞLAYAN ÇATIŞMA

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

İran Sağlık Bakanlığı, 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 430, yaralı sayısının da 3 bin 500'den fazla olduğunu bildirdi.

İsrail Başbakanlık Ofisi, İran ordusunun yaptığı misillemelerde 24 kişinin öldüğünü, 1272 kişinin yaralandığını aktardı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

ABD, 22 Haziran'da İran'ın Fordo, Natanz ve İsfahan'daki nükleer tesislerine hava saldırıları düzenledi.

ABD Başkanı Donald Trump, günün ilk saatlerinde iki ülke arasında 6 saat sonra devreye girecek ateşkese varıldığını açıklamıştı.