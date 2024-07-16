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Dünya

İran'dan Trump'a yönelik suikast girişimi hakkında açıklama

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, ABD'li yetkililerin, İran'ın, eski ABD Başkanı Donald Trump'a suikast girişiminde bulunacağı yönünde istihbarat edinildiğine ilişkin iddialarının 'asılsız ve kötü niyetli' olduğunu bildirdi.

AA16 Temmuz 2024 Salı 23:14 - Güncelleme:
İran'dan Trump'a yönelik suikast girişimi hakkında açıklama
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İran'ın BM Daimi Temsilciliği, konuya ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.

Açıklamada, İran'a göre Trump'ın "İranlı General Kasım Süleymani'nin suikast talimatını veren bir suçlu" olduğu belirtildi.

- İran yasal yolu tercih etmiştir

Trump'ın mahkemelerce yargılanması ve cezalandırılması gerektiği kaydedilen açıklamada, "İran, adaletin tecelli etmesi için yasal yolu tercih etmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, İran'ın, eski ABD Başkanı Trump'a suikast girişiminde bulunacağı yönünde istihbarat edinildiğine ilişkin iddiaların "asılsız ve kötü niyetli olduğu" vurgulandı.

ABD'li yetkililerin, İran'ın, Trump'a suikast girişiminde bulunacağı yönünde istihbarat edinildiği, bunun ardından ABD Gizli Servisinin son haftalarda Trump'ı korumaya yönelik ilave tedbirler aldığı iddia edilmişti.

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