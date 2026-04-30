İran'dan Trump'ı kızdıracak gönderme: 30 güne uzatalım, canlı yayınlayalım

28 Şubat'ta soykırımcı İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırısıyla başlayan savaş 62. gününde ateşkes tartışmaları ve karşılıklı tehditlerle devam ediyor.

İRAN MECLİS BAŞKANI GALİBAF'TAN TRUMP'A "3 GÜN" GÖNDERMESİ: 30 GÜNE UZATALIM, CANLI YAYINLAYALIM

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın petrol altyapısının "havaya uçmadan önce yaklaşık 3 günü kaldığı" yönündeki açıklamasına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla alaycı bir cevap verdi.

Galibaf paylaşımında, "Üç gün geçti, hiçbir kuyu patlamadı. Bunu 30 güne uzatabilir ve kuyuyu burada canlı yayınlayabiliriz" dedi.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in ablukaya ilişkin değerlendirmelerine de gönderme yapan Galibaf, "ABD yönetiminin, ablukacı teoriyi savunan ve petrol fiyatlarını 120 doların üzerine çıkaran Bessent gibilerden aldığı tavsiyeler işte böyle saçmalıklar. Sıradaki durak: 140 dolar. Sorun teoride değil, zihniyette" ifadelerine yer verdi.

TRUMP'TAN "3 GÜN" ÇIKIŞI

ABD Başkanı Trump, 26 Nisan'da yaptığı açıklamada, ABD Donanması'nın Hürmüz Boğazı'nda uyguladığı ablukanın sürdüğünü ve bu faaliyetin "başarılı sonuçlar ürettiğini" savunmuştu.

Abluka nedeniyle İran'ın petrol altyapısının çökebileceğini öne sürmüş, petrol depolarının dolması ve yeni depolama alanı bulunamamasının teknik sorunlara yol açabileceğini belirtmişti. Bu durumun petrol boru hatlarında büyük bir yıkıma neden olabileceğini ifade eden Trump, "İran'ın petrol altyapısı havaya uçmadan önce yaklaşık 3 günü kaldı" demişti.

İşte ABD/İsrail-İran savaşında dakika dakika yaşananlar:

06.52 ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper, İran'a uygulanan deniz ablukasını delmeye çalışan 42'nci ticari geminin de başarıyla geri döndürüldüğünü belirterek, "Şu anda İran rejiminin satamadığı 69 milyon varil petrolü taşıyan 41 tanker bulunuyor. Bu, mali olarak İran liderliğinin mahrum kaldığı 6 milyar dolar üzerinde bir gelir anlamına geliyor. Abluka son derece etkili bir şekilde işliyor ve ABD kuvvetleri ablukanın eksiksiz bir şekilde uygulanmasına yönelik kararlılığını sürdürüyor" açıklamasında bulundu.

01.35 İsrail basını, ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında gerçekleştirilen görüşmede Lübnan ve İran konularının ele alındığını bildirdi.

- ⁠İRAN'IN HÜRMÜZ BOĞAZI'NI KAPATMASI VE ABD'NİN DENİZ ABLUKASI

İran, ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta ortak saldırılarıyla başlayan savaş sonrasında küresel enerjinin stratejik geçiş noktalarından Hürmüz Boğazı'nı geçişlere kapatmıştı. Bu kararla petrol fiyatlarında savaş öncesine kıyasla yüzde 65'lere kadar artış görüldü.

ABD ile İran arasında 8 Nisan'da varılan ateşkes anlaşması sonrasında Pakistan arabuluculuğunda yapılan görüşmelerde sonuç çıkmayınca ABD Başkanı Donald Trump, 13 Nisan'da İran'a deniz ablukası uygulama kararı almış ve Hürmüz Boğazı'na giriş yapan ve çıkan İran bağlantılı gemilere müdahale etmeye başlamıştı.

İran, 17 Nisan'da Lübnan'da ateşkes sağlanması üzerine ateşkes süresince Hürmüz Boğazı'nın İran donanması ile koordinasyon halinde olmak şartıyla ticari gemilerin geçişlerine açık olduğunu duyurmuş ancak ABD'nin deniz ablukasına devam edeceğini duyurması üzerine Boğazdan geçişlere yeniden kısıtlamalar getirdiğini açıklamıştı.

ABD, bu süreçte Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nda İran'a ait bazı ticari gemilere saldırarak ele geçirmiş, İran da buna karşılık Hürmüz Boğazı yakınlarında biri İsrail'le bağlantılı bazı gemilere müdahale ederek el koymuştu.