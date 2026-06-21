İran'dan Trump'ın tehdidine tepki... ''Ciddiye almıyoruz''

İran devlet televizyonuna göre İran ile ABD arasındaki doğrudan görüşmeler, Bürgenstock'ta başladı.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, "Hürmüz Boğazı'nın açılması önemli. Eve döndüğümüzde elimizde çok güzel bir anlaşma olacak. Petrolün serbest dolaşımı başladı. Buradaki görüşme tarihi bir görüşme" dedi.

Vance, "Şimdi herkesin birlikte çalışarak, barışı ve refahı herkes için teşvik edebileceği bir gelecek görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Vance, "İran'ın nükleer programı sona eriyor, Hürmüz açılıyor. Bölgesel istikrarsızlıktan çıkacağız ve yeni gelecekte herkes bir arada çalışacak" ifadelerini kullandı.

İRAN İLE ABD ARASINDA VARILAN MUTABAKAT

İran ve ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu.

İslamabad Mutabakatı adı verilen mutabakat zaptı, 18 Haziran'da İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından dijital ortamda imzalanarak yürürlüğe girmişti.

Mutabakat, Lübnan dahil olmak üzere savaşın sona erdirilmesi, Hürmüz Boğazı'nın açılması, ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasının kaldırılması gibi maddeleri içeriyor.

Mutabakat zaptının imzalanmasının ardından tarafların, nihai anlaşmaya varılması için İran'ın nükleer programı ve yaptırımların kaldırılması gibi konularda kısa süre içinde 60 günlük müzakere sürecine başlaması bekleniyor.

KATAR, İSVİÇRE'DEKİ ABD-İRAN GÖRÜŞMELERİNİN "ANLAŞMAYLA" SONUÇLANMASINI BEKLEDİKLERİNİ AÇIKLADI

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid bin Muhammed el-Ensari, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İsviçre'deki "Luzern Gölü Zirvesi" toplantılarının "Mutabakat Zaptı" çerçevesinde kapsamlı ve kalıcı bir anlaşmayla sonuçlanmasını beklediklerini ifade etti.

Sözcü el-Ensari, taraflar arasındaki Mutabakat Zaptı'nın tüm yönlerini kapsayacak nihai anlaşma maddelerini müzakere etmek üzere uzman teknik grupların oluşturulduğunu belirtti.

Tarafların müzakere sürecinde iyi niyetle ilerleme taahhüdünde bulunduğuna dikkati çeken el-Ensari, kapsamlı ve sürdürülebilir bir anlaşmaya varılması amacıyla kurulan komitelerin, nihai imza aşamasına kadar kaydedilen ilerlemeyi takip edeceğini aktardı.

Katar'ın arabulucu ülkelerden biri olarak, anlaşmazlıkları gidermenin en iyi yolunun diyalog ve diplomasi olduğuna yönelik sarsılmaz bir inanca sahip olduğunu vurgulayan el-Ensari, müzakerelerin hedefine ulaşması adına olumlu bir ortam yaratmak için Pakistan ve ilgili tüm taraflarla birlikte çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

El-Ensari, bu süreçte ortak ve arabulucu rolü üstlenen Pakistan'ın çabalarından övgüyle bahsederek, yakın işbirliği için İslamabad yönetimine teşekkürlerini sundu.

ABD ve İran'ın diplomatik çözümlere olan bağlılığını takdirle karşıladıklarını belirten el-Ensari, süreci ileriye taşımak için uygun koşulların yaratılmasına katkı sağlayan Türkiye'ye de teşekkür etti.

Ayrıca Ensari açıklamasında, Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve diğer dost ülkelere desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

Amerikan Fox News kanalına konuşan ABD Başkanı Trump, İran'la Hürmüz Boğazı konusunda yaşadığı son süreci anlattı.

Fox News muhabiri Trey Yingst'e telefonla açıklamalar yapan Trump, İranlı yetkililerle görüştüğünü ve onlara "Hürmüz Boğazı'nı kapatırsanız ondan sonra elinizde bir ülke kalmaz. Ülkenize bile geri dönemezsiniz." uyarısında bulunduğunu belirtti.

Trump ayrıca, gerekmesi halinde ABD'nin Hürmüz Boğazı'nı ele geçirip buradan geçiş ücreti alabileceğini de aktardı.

ABD'yi, bir anlamda Hürmüz Boğazı ve Orta Doğu'nun "koruyucu meleği" olarak tanımlayan Trump, böyle bir durumda Boğaz'dan geçen petrolün yüzde 20'sini de alabileceklerini söyledi.

Trump ayrıca, dün itibarıyla İran'la yapılan mutabakat sonucunda Boğaz'dan 19 milyon petrolün geçtiğini ve bunun çok önemli olduğunu ifade etti.

Kalibaf, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından ABD Başkanı Trump'a cevap verdi.

Ülkesinin tehditlere karşı boyun eğmeyeceğine vurgu yapan Kalibaf, "Tehditleri bir sonuca ulaşsaydı bugünkü çaresizliğe düşmeyeceklerini hiç düşünmüyorlar mı? ABD'lilerin tehditlerini ciddiye almıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kalibaf, ABD'li yetkililerin açıklamalarına dikkat etmeleri gerektiğini, İran Silahlı Kuvvetleri'nin tehditlere farklı şekilde karşılık vermeye hazır olduklarını belirtti.

İŞTE ABD-İRAN ARASINDA DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR:

19.41 İran basını: İran heyeti, Trump'ın tehditleri nedeniyle ABD ile görüşmelerin yapıldığı alandan ayrıldı

ABD ile müzakereler için İsviçre'de bulunan, İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırı tehdidine ilişkin, "ABD'lilerin tehditlerini ciddiye almıyoruz." dedi.

ABD ile İran arasında imzalanan mutabakatın ardından İsviçre'nin Bürgenstock kasabasında taraflar ve arabulucular Pakistan ve Katar'ın yer aldığı dörtlü görüşmelere, iç istişareler amacıyla ara verildiği bildirildi.

İsrail'de yayınlanan bir ankete göre, İsraillilerin yüzde 92'si İran'ın ABD ve İsrail'e karşı verdiği savaşı kazandığını ve anlaşmada da galip geldiği düşüncesini taşıyor.

Trump, Lübnan'da "Hizbullah'ın sorun çıkarmasını" Tahran yönetiminin engellemesi gerektiğini, aksi takdirde İran'ı yeniden hedef alabileceklerini belirtti.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İsviçre'de ABD ile İran arasında Pakistan ve Katar'ın arabuluculuğunda yapılan dörtlü görüşmenin hedeflere ulaşmak için yalnızca bir başlangıç olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nı kapatmamaları konusunda İranlı yetkililerle görüştüğünü kaydederek, "Boğaz'ı kapatırlarsa ellerinde bir ülke kalmayacağı" tehdidinde bulundu.

İsviçre'deki toplantıda İran heyetinin, ABD heyetiyle canlı yayın ve fotoğraf çekimine karşı çıktığı bildirildi.

16:30 İran basını: İran ile ABD arasında Pakistanlı ve Katarlı arabulucuların katılımıyla dörtlü görüşmeler başladı

İsviçre'de ABD'yle İran heyeti arasında mutabakat metninin görüşüleceği toplantılarda İran'ın nükleer faaliyetlerine ilişkin konuların görüşülmeyeceği belirtildi.

ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptının uygulanmasına ilişkin ilk teknik görüşmeler, Pakistan ve Katar'ın arabuluculuğunda, İsviçre'nin Nidwalden kantonuna bağlı Bürgenstock kasabasında başladı.

İran Dışişleri Bakanlığı ve Müzakere Heyeti Sözcüsü İsmail Bekayi, mutabakat zaptına ilişkin İsviçre'de yürütülen görüşmeler hakkında, "Lübnan dahil bütün cephelerde savaşın sona erdirilmesi hükmü uygulanmadığı sürece nihai anlaşma için müzakerelerin başlaması mümkün değil." dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, bugün İsviçre'de başlayan ABD ile barış müzakerelerine ilişkin açıklamasında, "Mutabakat zaptının tüm hükümleri bizim lehimizedir ve bu görüşmelerin ve müzakerelerin sonuçları yakında görülecektir" dedi.

İsviçre'nin Nidwalden kantonuna bağlı Bürgenstock kasabasında ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptının uygulanmasına ilişkin ilk teknik görüşmeler için bulunan İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya geldi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İsviçre'de yapılacak İran-ABD barış müzakerelerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Siyonist rejim Lübnan'daki taahhütlerini ihlal etmeye devam ediyor, bu konu bugünkü görüşmelerde ana başlık olacak" dedi

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD'yle varılan mutabakat metnindeki maddelerin ülkesinin lehine olduğunu belirterek, Katar'da bloke edilen 6 milyar doların İran'a döneceğini söyledi.

İran medyası, ülkenin güneyindeki Hürmüz Boğazı'nın tüm gemilerin geçişine hala kapalı olduğunu bildirdi.

İran Dışişleri Bakanlığı ve Müzakere Heyeti Sözcüsü İsmail Bekayi, ilk olarak Pakistan ve Katarlı arabulucular ile görüşeceklerini, öğleden sonra ise ABD-Pakistan-Katar'ın katılımıyla dörtlü toplantının gerçekleştirileceğini açıkladı.

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, mutabakat görüşmeleri öncesi İsviçreli mevkidaşıyla bir araya geldi

İran'da Devletin Maslahatını Teşhis Konseyi Üyesi ve eski Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Muhsin Rızai, İran heyetini, İsviçre'de ABD'yle mutabakat zaptı görüşmeleri öncesi uyardı.

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, İran ile yapılacak barış müzakerelerine katılmak üzere İsviçre'ye geldi.

İsviçre, ABD ve Pakistan heyetlerinin İran ile ABD arasında imzalanan mutabakata dair görüşmeler için ülkeye gelişini memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kontrol etmediğini, deniz trafiğinin devam ettiğini bildirdi.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İsviçre'de başlaması planlanan İran müzakerelerine ilişkin "Umuyorum ki nükleer meselede ve Lübnan'daki ateşkes konusunda ilerleme kaydedebiliriz." dedi.

00:22 İsviçre Dışişleri Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulundu.

"İran heyetinin İsviçre'ye gelişini memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesinin kullanıldığı paylaşımda, İran heyetinin, ABD ve İran arasında imzalanan mutabakat zaptının uygulanmasını görüşmek üzere İsviçre'nin Nidwalden kantonuna bağlı Bürgenstock kasabasına doğru yola çıktığı belirtildi.

00:05 ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İsviçre'de başlaması planlanan İran müzakereleri için Washington'dan ayrıldı.

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Hürmüz Boğazı tekrar kapatılacak! İran: ABD ve İsrail ateşkesi ihlal etti