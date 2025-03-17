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Dünya

İran'dan Türkiye açıklaması: Görüş ayrılıkları diyalog ve anlayışla yönetiliyor

Trump'ın mektubuna 'uygun kanallar aracılığıyla' karşılık verileceğini belirten İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, Türkiye ile ilişkilere dair soruya ise 'Her iki ülke de iki ülke arasındaki ilişkilerin sürdürülmesi ve geliştirilmesinin öneminin bilincindedir. Suriye dahil, bölgesel konularda Türkiye ile aramızda var olan görüş ayrılıkları diyalog ve anlayışla yönetiliyor' dedi.

AA17 Mart 2025 Pazartesi 15:04 - Güncelleme:
İran'dan Türkiye açıklaması: Görüş ayrılıkları diyalog ve anlayışla yönetiliyor
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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, düzenlenen haftalık basın toplantısında, ülkesinin dış politika gündemi ve bölgesel gelişmelere ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD Başkanı Trump'ın, ülke lideri Hamaney'e hitaben yazdığı mektubun içeriğinin ve İran'ın cevabının ne olacağının sorulması üzerine Bekayi, "Trump'ın mektubunu şu anda yayımlama imkanına sahip değiliz. Bu mektup hakkında medyada yer alan haberler büyük ölçüde spekülasyondan ibarettir ve kesin bir dayanağı bulunmamaktadır. Mektubun içeriği Trump'ın kamuoyuna yaptığı konuşmalardan çok da uzak değil ve bu unsurlara dayanıyor." diye konuştu.

Mektubun incelenmekte olduğunu, daha sonra "uygun kanallar aracılığıyla" bir yanıt vereceklerini ifade eden Bekayi, Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin dün Umman'a yaptığı ziyaretin ise Trump'ın mektubu ile ilgili olmadığını söyledi.

- "TÜRKİYE İLE GÖRÜŞ AYRILIKLARI DİYALOG VE ANLAYIŞLA YÖNETİLİYOR"

İranlı Sözcü, Türkiye ile ilişkilere dair soruya ise "Her iki ülke de iki ülke arasındaki ilişkilerin sürdürülmesi ve geliştirilmesinin öneminin bilincindedir. Suriye dahil, bölgesel konularda Türkiye ile aramızda var olan görüş ayrılıkları diyalog ve anlayışla yönetiliyor." dedi.

ABD ile nükleer mesele konusunda müzakere ihtimaline de değinen Bekayi, ülkesinin tehdit ve baskı altında müzakere masasına oturmayacağını yineledi.

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