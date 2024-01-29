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Dünya

İran'dan Türkiye açıklaması

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Türkiye ile ilişkileri 'kapsamlı ve gelişmekte' olarak nitelendirerek ilişkilerin iki ülke arasında belirlenen hedefler çerçevesinde ilerlediğini söyledi.

AA29 Ocak 2024 Pazartesi 14:12 - Güncelleme:
İran'dan Türkiye açıklaması
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kenani, başkent Tahran'da düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Türkiye ziyaretine değinen Kenani, Tahran ile Ankara arasındaki ilişkilerin kapsamlı ve gelişmekte olduğunu, iki ülke arasında belirlenen hedefler çerçevesinde ilerlediğini ifade etti.

Kenani, iki ülke liderlerinin iradesinin ilişkilerde etkili olduğunu belirterek bölgesel duruma ilişkin ortak bakış açısına sahip olunduğunu, görüşmede, İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği suçların durdurulması gerekliliğinin vurgulandığını söyledi.

Son zamanlarda güzel görüşmeler yapıldığına işaret eden Kenani, iki ülke liderlerinin ekonomik hedeflere ve ticaret hacminde 30 milyar dolar seviyesine ulaşılması konusunu vurguladıklarını aktardı.

- IRAK-İRAN İLİŞKİLERİ

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan'ın Irak ziyaretine de değinen Kenani, "iki ülke arasındaki ilişkilerin karşılıklı güven ve saygıya dayanan geniş kapsamlı, dostane ve kardeşçe ilişkiler" olduğunu ifade etti.

İran'ın Erbil'e füzeli saldırı düzenlemesinin ardından gerçekleşecek ilk üst düzey ziyareti değerlendiren Kenani, ziyaretin, "İki ülke arasında güvenlik işbirliği ve terör tehdidine karşı ortak mücadele dahil olmak üzere çeşitli alanlarındaki istişarelerin sürdürülmesi, bölgede istikrar ve güvenliğin pekiştirilmesi amacıyla işbirliğinin güçlendirilmesi çerçevesinde" yapıldığını belirtti.

İranlı Sözcü, ülkesinin Irak'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı duyduğunu, bazı olayların İran-Irak ilişkilerinin derinliğini olumsuz etkilemesine izin verilmeyeceğini ifade etti.

Yemen'deki Husilerin gemilere saldırıları durdurmaları konusunda Çin'in İran'a mesaj gönderdiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade eden Kenani, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün de bu konuda net bir tavır sergilediğini aktardı.

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