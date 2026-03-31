İSTANBUL 18°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Mart 2026 Salı / 12 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,4457
  • EURO
    51,4332
  • ALTIN
    6690.61
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  İran'dan Türkiye'ye teklif: İşbirliğine hazırız
İran'dan Türkiye'ye teklif: İşbirliğine hazırız

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ülkesinden Türkiye'ye füze atıldığına dair haberleri yalanlayarak İran'ın iyi komşuluk ilkesine bağlı olduğunu ve Türkiye'nin ulusal egemenliği ile toprak bütünlüğüne saygı gösterdiğini, olası iddiaları incelemek için ortak teknik işbirliğine hazır olduklarını ifade etti.

IHA31 Mart 2026 Salı 21:56
ABONE OL

İran'ın Ankara Büyükelçiliği, İran Dışişleri Bakanı Erakçi'nin, İran'dan Türkiye'ye füze atıldığına dair bazı kaynaklar tarafından yayımlanan haberleri tamamen asılsız olarak nitelendirdiğini, bölge barışı ve dostluğunun düşmanları tarafından sahte bayrak operasyonlarının tekrarlanabileceği konusunda uyarıda bulunduğunu belirtti.

"İŞBİRLİĞİNE HAZIRIZ"

Erakçi, "İran İslam Cumhuriyeti iyi komşuluk ilkesine bağlı olup, Türkiye'nin ulusal egemenliği ile toprak bütünlüğüne saygı duymaktadır ve olası her türlü iddiayı incelemek üzere ortak teknik işbirliğine hazırdır" ifadelerini kullandı.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.