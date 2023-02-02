İSTANBUL 11°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Şubat 2023 Perşembe / 12 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8211
  • EURO
    20,7034
  • ALTIN
    1183.95
  • BIST100
    4761.21
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İran'dan UAEA raporuna tepki: Müfettiş de hatasını anladı
Dünya

İran'dan UAEA raporuna tepki: Müfettiş de hatasını anladı

İran, Fordo bölgesindeki uranyum zenginleştirme tesisinde bildirilmemiş bir değişiklik yapıldığına dair Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) tarafından sunulan raporun doğru olmadığını savundu.

AA2 Şubat 2023 Perşembe 12:54 - Güncelleme:
İran'dan UAEA raporuna tepki: Müfettiş de hatasını anladı
ABONE OL

İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansına göre, başkent Tahran'da nükleer endüstriyle ilgili bir etkinliğe katılan İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, UAEA'nın son raporuyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Raporun doğru olmadığını söyleyen İslami, "Ajansın yeni müfettişlerinden biri, İran'ın Şehid Ali Muhammedi (Fordo) uranyum zenginleştirme tesisindeki çalışma prosedüründe bildirilmemiş bir değişiklik yapıldığını yanlışlıkla rapor etmişti. Ancak daha önceki müfettişler tesise geldiğinde kendilerine yapılan açıklamalardan sonra söz konusu müfettiş hatasını anlamıştı. UAEA Sekretaryası ile koordineli bir şekilde çalıştıktan sonra da konu fiilen çözüme kavuşturulmuştu." dedi.

UAEA'nın dün üye ülkelere gönderdiği raporunda, Fordo'daki nükleer tesiste uranyumu yüzde 60 saflığa kadar zenginleştiren iki IR-6 santrifüj dizisi arasındaki ara bağlantıda beyan edilmemiş bir değişiklik" yapıldığının tespit edildiği bildirilmişti. Raporda, değişikliğin nasıl yapıldığına ilişkin bilgi verilmediği belirtilmişti.

İran, Kasım 2022'de Fordo'daki nükleer tesiste uranyumu yüzde 60 saflıkta zenginleştirmeye başlamıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.