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Dünya

İran'dan UAEA'ya nükleer uyarısı: Gerçekleri yansıtın, Avrupalı taraflara iletin

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi'den, İran'ın nükleer faaliyetlerinin ele alınacağı UAEA Yönetim Kurulu toplantısında ülkesine yönelik 'herhangi bir siyasi eylemin sonuçları olacağını' nükleer anlaşmanın Avrupalı taraflarına iletmesini istedi.

AA1 Haziran 2025 Pazar 01:05 - Güncelleme:
İran'dan UAEA'ya nükleer uyarısı: Gerçekleri yansıtın, Avrupalı taraflara iletin
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İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Erakçi, UAEA Başkanı Grossi ile telefonda görüştü.

Erakçi, UAEA'nın İran'ın nükleer programına ilişkin 3 aylık raporunu yayımlamasının ardından yapılan görüşmede, Grossi'den "bazı tarafların İran halkına karşı siyasi amaçlarını ilerletmek için Ajansı kötüye kullanmalarına fırsat vermeyecek şekilde gerçekleri yansıtmasını" talep etti.

İranlı bakan ayrıca, Grossi'den gelecek hafta yapılacak UAEA Yönetim Kurulu toplantısında ülkesine yönelik "herhangi bir siyasi eylemin sonuçları olacağını" nükleer anlaşmanın Avrupalı taraflarına iletmesini istedi.

UAEA'nın her 3 ayda bir Yönetim Kurulu üyesi ülkelerle paylaştığı raporda, İran'ın yüzde 60 saflıkta zenginleştirilmiş uranyum stokunu ciddi oranda artırmaya devam ettiği bilgisi paylaşılmıştı.

Raporda görüşlerine yer verilen UAEA Başkanı Grossi, Tahran yönetimine seslenerek, "İran'ı UAEA ile tam ve etkili bir şekilde işbirliği yapmaya acilen çağırıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Nükleer anlaşmanın Avrupalı tarafları İngiltere, Fransa ve Almanya, İran'ı, ABD'nin tek taraflı çekilmesinin ardından uygulanamayan 2015'teki nükleer anlaşmayı ihlal etmekle suçluyor.

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken 3 Avrupa ülkesi, nükleer anlaşmada yer verilen, "snapback (tetik mekanizması)" olarak adlandırılan ve İran'a anlaşmayı ihlal ettiği gerekçesiyle BM yaptırımlarını yeniden getirme imkanına sahip maddeyi işletmekle tehdit ediyor. Söz konusu maddenin süresi 18 Ekim 2025'de doluyor. Bu tarihten sonra karar yürürlükten kalkacak.

İran ise böyle bu durumda Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesinin Anlaşması'ndan (NPT) çekilmek dahil farklı adımlar atabileceği tehdidinde bulunuyor.

  • irak
  • abbas erakçi
  • nükleer program
  • UAEA

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