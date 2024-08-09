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Dünya

İran'dan Yahya Sinvar'a: Heniyye'nin intikamını almak için hazırlık yapıyoruz

İran Devrim Muhafızları'nın Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani, Hamas'ın yeni lideri seçilen Yahya Sinvar'a mektup yazarak, “Onun (Heniyye) intikamını almak için hazırlık yapıyoruz. Bu bizim görevimizdir” ifadelerini kullandı.

IHA9 Ağustos 2024 Cuma 19:15 - Güncelleme:
İran'dan Yahya Sinvar'a: Heniyye'nin intikamını almak için hazırlık yapıyoruz
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Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Tahran'da uğradığı suikastta öldürülmesinin ardından İran'ın İsrail'e saldırı düzenlemesi beklenirken, bölgede gergin bekleyiş sürüyor. İran Devrim Muhafızları'nın Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani, Haniye'nin ardından göreve gelen Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinvar'a beklenen saldırıya ilişkin bir mektup gönderdi.

Kaani, mektubunda Heniyye'nin İran'da öldürülmesinin acı verici ve zor bir olay olduğunu belirterek, "Onun (Heniyye) intikamını almak için hazırlık yapıyoruz. Bu bizim görevimizdir" dedi.

Kaani, planlanan saldırının 13 Nisan'da gerçekleştirilen misillemeden daha sert olacağını vurguladığı mektupta saldırının nasıl yapılacağına ilişkin detay vermedi. Kaani, "Tahran direniş yolunda sizinle olacak ve kutsal vaat olan Kudüs'ü temizleme hedefini gerçekleştirecek" ifadelerini kullandı.

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