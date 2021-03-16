İSTANBUL 12°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Mart 2021 Salı / 3 Saban 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4729
  • EURO
    8,9365
  • ALTIN
    416.137
  • BIST100
    1567.99
Dünya

İran'dan yerli koronavirüs aşısı

İran'da koronavirüse karşı geliştirilen yerli aşı 'Fahra'nın tanıtımı ve insan üzerindeki ilk denemesi yapıldı.

AA16 Mart 2021 Salı 15:03 - Güncelleme: 16 Mart 2021 Salı 15:03
ABONE OL

İran devlet televizyonuna göre, Savunma Bakanlığı bünyesinde Kovid-19'a karşı üretilen yerli aşı "Fahra"nın tanıtımı için başkent Tahran'da aynı bakanlığa bağlı Savunma Araştırmaları ve İnovasyon Kurumu (SPND) yerleşkesinde tören düzenlendi.

Savunma Bakanı Emir Hatemi ve Sağlık Bakanı Said Nemeki'nin katıldığı törende, aşının ilk dozu Kasım 2020'de Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden İranlı bilim insanı ve nükleer programın mimarlarından Muhsin Fahrizade'nin oğlu Hani Fahrizade'ye yapıldı.

Aşıya Muhsin Fahrizade'nin anısına "Fahra" ismi verildiği belirtildi.

Törende konuşan Sağlık Bakanı Nemeki, "İlk aşımız Küba'yla ortaklaşa ürettiğimiz Pasteur, ikincisi Bereket ve üçüncüsü Razi ve dördüncüsü de SPND'de üretilen (Fahra) oldu. Yerli aşı çalışmalarımız hızla devam edecek." ifadelerini kullandı.

İran, yerli üretim "COVIRAN Bereket"i 29 Aralık 2020'de, "Razi Cov Pars"ı da 28 Şubat 2021'de insan üzerinde denediğini duyurmuştu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.