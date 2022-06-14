İran'dan Yunanistan baskı! Petrol tankeri serbest bırakıldı

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, alıkonulan İran bandıralı tankerin son durumuna işaret edilerek, "İran İslam Cumhuriyeti'nin hızlı ve etkili eylemi ile yükün sahibine iade edilmesi kararı verilmiş olup, bu kararın Yunanistan'da uygulanması devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada İran kurumlarının çabaları ve takipleri sonucu Yunan hükümetinin gemiyi serbest bıraktığı bildirildi.

Taşınan petrolün de sahibine iade edilmesi kararına değinilen açıklamada, "ABD'nin gemiyi alıkoyma ve mallara el koyma talebine ve ABD ile Yunanistan arasında adli yardım anlaşmasına rağmen, sonunda yükün sahibine iadesi kararı verildi." ifadeleri kullanıldı.



- YUNANİSTAN'IN İRAN TANKERİNE EL KOYMASI



İran Limanlar ve Denizcilik Kurumundan 25 Mayıs'ta yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları ve teknik sorunlar nedeniyle Yunan kıyılarına sığınan İran bayraklı bir geminin alıkonulduğu ve geminin taşıdığı petrole ABD'nin talebiyle el konulduğu duyurulmuştu.

İran, Yunanistan'ın İran petrolünü taşıyan tankeri alıkoyması üzerine bu ülkenin Tahran'daki Maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına çağırmıştı.

Yunanistan mahkemesi, İran'ın konuya ilişkin itirazlarını kabul ederek, Lana isimli tankerdeki 107 bin ton petrole el koyma ve başka gemiye aktarma kararını iptal etmişti.

Öte yandan Tahran yönetimi, Basra Körfezi'nde Yunanistan'a ait Prudent Warrior ve Delta Poseidon adlı iki petrol tankerindeki yaklaşık 1,8 milyon varil petrole el koymuştu.