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İran: Hazar Denizi'nde askeri tatbikat yapacağız

İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Hüseyin Hanzadi, Hazar Denizi´nde 'Güvenlik ve Sürdürebilir İktidar' adlı bir tatbikat gerçekleştireceklerini söyledi.

  • DHA
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İran Mehr Ajansı'nın haberine göre Hanzadi, "Hazar Denizi´nde yakın zamanda yapacağımız 'Güvenlik ve Sürdürebilir İktidar´ adlı tatbikatın sürdürülebirliği, komşu ülkelerin güçleriyle ekipmanlarının savaş hazırlığı ve işbirliğine bağlıdır. Bu tatbikat 4 gün boyunca toplu güvenlik sağlamak amacıyla Hazar Denizi´nde yapılacak. Kalıcı güvenliğin sağlanması için güçlerin, ekipmanların ve silahların her zaman hazırlıklı olması gerekiyor" dedi.
 
Hanzadi, tatbikatın, komşu ülkelerin katılımıyla yapılmasının öngörüldüğünü söyledi.
 

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