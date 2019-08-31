İran: Hazar Denizi'nde askeri tatbikat yapacağız

İran Mehr Ajansı'nın haberine göre Hanzadi, "Hazar Denizi´nde yakın zamanda yapacağımız 'Güvenlik ve Sürdürebilir İktidar´ adlı tatbikatın sürdürülebirliği, komşu ülkelerin güçleriyle ekipmanlarının savaş hazırlığı ve işbirliğine bağlıdır. Bu tatbikat 4 gün boyunca toplu güvenlik sağlamak amacıyla Hazar Denizi´nde yapılacak. Kalıcı güvenliğin sağlanması için güçlerin, ekipmanların ve silahların her zaman hazırlıklı olması gerekiyor" dedi.

Hanzadi, tatbikatın, komşu ülkelerin katılımıyla yapılmasının öngörüldüğünü söyledi.