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Dünya

Bir tehdit de İngiltere'den: İran'ı Tomahawk ile vurmaya hazırız

İranlı komutan Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin Tahran ve Washington arasında yarattığı gerilim sonucu Ortadoğu’da savaş çıkması durumunda, İngiltere'nin İran’ı nükleer denizaltılardan füzelerle vurmaya hazır olduğu belirtildi.

06.01.2020  09:02 - Güncelleme: 06.01.2020  09:02

The Sun, İngiliz ordu çevrelerine yakın olduğunu belirttiği ve adını açıklamadığı bir kaynağın, İngiltere’nin İran’a ilk saldıran taraf olma niyetinde olmadığını ama denizaltı filosuyla ABD’ye destek vermeye hazır olduğunu söylediğini aktardı.

Potansiyel askeri operasyona, Tomahawk füzeleriyle donatılan Astute sınıfı denizaltılarının katılabileceği kaydedildi.

İlgili teklifin, İngiltere Başbakanı Boris Johnson’a, tatilden döndükten sonra sunulacağı ifade edildi.

Gazete ayrıca Irak’a, kurtarma operasyonlarına ihtiyaç duyulması halinde devreye girecek seçkin özel kuvvet askerlerinin gönderildiğini bildirdi. Irak güvenlik güçlerine eğitim veren 400 İngiliz askere, diplomatların ve kendilerinin güvenliklerini artırma emri verildi.

(Sputnik)

İşte Süleymani'nin vurulduğu an

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