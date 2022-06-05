İran'ın Abadan kentinde çöken binada can kaybı 42'ye yükseldi

İran'ın Huzistan eyaletine bağlı Abadan kentinde çöken 10 katlı binada can kaybı artmaya devam ediyor. Abadan Valisi İhsan Abbaspur yaptığı açıklamada, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği çöken binada hayatını kaybedenlerin sayısının 42'ye yükseldiğini aktararak, "Maalesef enkaz altından hayatını kaybedenlere ait cesetler çıkmaya devam ediyor. Ölü sayısı 42 oldu. Bölgede arama ve kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor" dedi.

Çöken bina ile ilgili 13 kişi tutuklanmıştı

İran'ın güney batısında bulunan Huzistan eyaletine bağlı Abadan kentinde yapımı süren 10 katlı Abadan Metropol İş Merkezi 23 Mayıs'ta öğle saatlerinde çökmüştü. İş merkezinin çökmesiyle alakalı soruşturma başlatılırken, binanın yapımına izin verdikleri gerekçesiyle aralarında eski Belediye Başkanlarının da bulunduğu 13 kişi tutuklanmıştı.