Hindistan Hava Kuvvetlerinin (IAF), İran'ın ABD Deniz Kuvvetleri'nin RQ-4 Global Hawk İHA'sını S-300 füze sistemi ile düşürmesinin ardından, yaklaşık 6 milyar dolar karşılığında 30 Amerikan İHA'sı satın alımını yeniden değerlendirdiği bildirildi.

Hindustan Times'ın askeri yetkililere dayandırdığı haberde, “IAF, ABD’nin, Yeni Delhi’nin havadan havaya füze (SAM) sistemleriyle donatılabileceğini iddia ettiği Hindistan’ın Pakistan ve Çin sınırındaki uçucu hava sahasındaki etkinliği ve hayatta kalması konusunda özellikle endişe duyuyor.” denildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu 20 Haziran'da ülkenin güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde ABD Hava Kuvvetleri'ne ait “casus” insansız hava aracını düşürdüğünü duyurmuştu.

İran'ın açıklamasının ardından ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Hürmüz Boğazı üzerinde uçan ABD Hava Kuvvetlerine ait insansız hava aracının İran tarafından düşürüldüğünü doğrulamıştı.

ABD Hava Kuvvetlerinin en etkili İHA sistemlerinden yüksek irtifa keşif uçağı RQ-4 Global Hawk, ABD merkezli savunma şirketi Northrop Grumman tarafından geliştirildi. 24 saat havada kalma özelliğine sahip İHA, 16 kilometre yüksekten uçarak gözlem yapabiliyor.