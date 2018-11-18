Ekonomik yaptırımlar nedeniyle İran'ın ABD'ye halı ihracatı durdu

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) konuşan, Behrami, "Halı ihracatının yüzde 35'ini ABD'ye gerçekleştiriyorduk. Yaptırımlar nedeniyle 6 Kasım tarihinden sonra bu ülkeye ihracat yapamadık." dedi.

ABD pazarını kaybettiklerini belirten Behrami, Rusya, Çin ve Güney Afrika'da yapacakları çalışmalarla söz konusu kaybın önüne geçmeyi hedeflediklerini kaydetti.

İran'da daha çok Tebriz ve İsfahan kentleri ile özdeşleşen ve Kum, Kirman, Kaşan ile Nain gibi şehirlerde de üretilen el dokuma halısı, ABD'nin ikinci yaptırım paketinde ambargo uygulanan ülkenin en önemli ihracat kalemlerinden biri olarak yeniden gündeme geldi.

İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığının verilerine göre 2 milyon 500 bin kişinin çalıştığı bu sektörde, yılda 400 ton el halısı dokunuyor ve bunun yüzde 80'i dünyanın değişik bölgelerine ihraç ediliyor. ABD'ye ihracatının yaklaşık 120 milyon dolar olduğu belirtiliyor. İran Milli Halısı Merkezi Başkanı Firişte Destpak da ülkenin bu ihracattan yıllık yaklaşık 400 milyon dolar gelir elde ettiğini ifade etmişti.