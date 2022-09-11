İran'ın alıkoyduğu iki Yunan gemisindeki mürettebata eve dönüş izni

Yunanistan'ın Panhelenik Ticari Deniz Taşımacılığı Denizcileri Birliğinin yaptığı açıklamada, İran'ın mayısta alıkoyduğu "Prudent Warrior" ve "Delta Poseidon" isimli gemilerdeki mürettebatın, üç ayı aşkın süredir evlerine dönemedikleri vurgulandı.

Denizcilerin, psikolojik olarak zor durumda olduklarının belirtildiği açıklamada, İran'ın mürettebat değişimini kabul ettiği ve geri dönüşlerin pazartesiden itibaren başlayacağı kaydedildi.

- Yunanistan, ABD'nin talebiyle İran petrolüne el koymuştu

Yunanistan, 25 Mayıs'ta ABD'nin talebi üzerine İran petrolü taşıyan Lana adlı petrol tankerini alıkoymuş ve geminin taşıdığı petrole de mahkeme kararıyla el koymuştu.

Yunanistan'ın gemiyi alıkoyma kararına İran tepki göstermiş, Yunanistan'ın Eğriboz Temyiz Mahkemesi, Lana adlı tankere 28 Haziran'da seyir izni vermişti.

- İran da Basra Körfezi'nde iki Yunan gemisini alıkoymuştu

Devrim Muhafızları Ordusu da 27 Mayıs'ta Basra Körfezi'nde Yunanistan'a ait "Prudent Warrior" ve "Delta Poseidon" isimli iki petrol tankerini alıkoyarak, tankerlerdeki yaklaşık 1,8 milyon varil petrole el koymuştu.

