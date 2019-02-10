İran'ın atom bombası formülüne sahip olduğu iddia edildi

İran devlet medyasında göre, Meşhed'te Hazreti Muhammed'in kızı Hz. Fatma'nın ölüm yıl dönümü için düzenlenen yas töreninde yaptığı konuşmada ülkenin atom gücüyle ilgili açıklamada bulundu.

Hatemi, İran'ın atom bombası formülüne sahip olduğunu ancak hiçbir zaman üretmeyi düşünmediğini iddia ederek, "İran atom bombasının formülünü biliyor fakat bu kitle imha silahından istifade etmek istemiyor ancak nükleer enerjiye sahip olmayı kendisi için hayati bir mesele olarak görüyor." ifadelerini kullandı.

Hatemi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın balistik füze programını durdurması yönündeki açıklamalarına tepki göstererek, "Füze gücü İran için hayati önemdedir. ABD'nin şeytanlıkları İran'ın nükleer gücünü azalttı ancak nükleer anlaşma da bitti. Bu şartlarda İran'ı koruyan faktör füze gücüdür. Eğer bu gücü de elimizden alırlarsa aydınlık günümüz karanlık bir geceye döner. Füze gücümüz emperyalistlerin korkusudur." değerlendirmesinde bulundu.