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'İran'ın attığı tüm adımlardan geri dönüş mümkündür'

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, AB ülkelerinin nükleer anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirmesi durumunda Tahran yönetiminin 'üçüncü adım'dan vazgeçeceğini ve atılan önceki adımlardan da geri dönüşün mümkün olduğunu söyledi.

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Rebii, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında İran'ın nükleer anlaşmadaki vaatleri azaltma noktasında attığı adımlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Tahran yönetiminin atacağı adımları bugünden ilan etmenin doğru olmayacağını ve son güne kadar AB ülkelerinin uygulamalarını bekleyeceklerini ifade eden Rebii, şöyle devam etti:

"AB ülkelerinin vaatleri gerçekleşirse İran, üçüncü adımdan vazgeçecektir. Bu durum, Tahran'ın Avrupa tarafından atılacak adımlardan ne ölçüde razı olacağına bağlıdır. İran'ın attığı tüm adımlardan geri dönüş mümkündür."

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti ve Petrol Bakanlığı yetkililerinin, AB ülkelerinin taahhütlerinin uygulanabilmesi için Paris'te nükleer anlaşmanın diğer taraflarıyla görüşmeler yapacağını aktaran Rebii, "İran petrolünün satın alınması ve parasının İran'a ulaşması için ihtiyaç duyulan zeminin sağlanması gerek. Yapılacak müzakerelerde de bu konular ele alınacak." diye konuştu.

Rebii, taahhütlere bağlı kalınması durumunda İran'ın da buna aynı şekilde yanıt vereceğini ve atması beklenen "üçüncü adım"ı durduracağını aktardı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi bugün yaptığı açıklamada nükleer anlaşmadaki taahhütlerini azaltma yönünde atacakları üçüncü adımın öncekilerden daha güçlü olacağını belirtmişti.

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