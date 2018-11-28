Son Dakika Haberleri 28

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İran'ın batısında çıkan çatışmada 1 teğmen yaşamını yitirdi

İran'ın batısındaki Kürdistan eyaletinde sınır muhafızları ile kimliği henüz belirlenemeyen silahlı kişiler arasında çıkan çatışmada 1 teğmen hayatını kaybetti.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kürdistan eyaleti Güvenlik, Siyasi ve Toplumsal İşler Vali Yardımcısı Hüseyin Hoşikbal, basına yaptığı açıklamada, Bane İlçesi'nde dün gece silahlı bir grup ile askerler arasında çatışma çıktığını duyurdu.

Hoşikbal, "Çatışma sonrası sınır karakolunun komutanı bir teğmen ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı." ifadesini kullandı.

Silahlı grupta bulunan 1 kişinin de çatışma sonucunda yaralı ele geçirildiğini aktaran Hoşikbal, diğer saldırganların ise kaçtığını söyledi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Akşener, grup toplantısında ´İYİ Parti´ yerine ´AK Parti´ dedi

Akşener, grup toplantısında ´İYİ Parti´ yerine ´AK Parti´ dedi

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Dünyanın en garip yolcuları

Dünyanın en garip yolcuları

İstanbulluların beklediği açılışta geri sayım! Çoğu gitti azı kaldı

İstanbulluların beklediği açılışta geri sayım! Çoğu gitti azı kaldı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA