İran'ın batısındaki çatışmada 2 asker öldürüldü
İran'ın batısındaki Kürdistan eyaletinde Devrim Muhafızları ile kimliği belirsiz silahlı kişiler arasında çatışma çıktı, olayda 2 asker öldürüldü.
- AA
Ülkenin batısında, Irak sınırı yakınlarında yer alan Servabad kentine bağlı Jeyvar köyünde kimliği henüz belirlenemeyen silahlı kişiler ile Devrim Muhafızları arasında çatışma çıktı.
İran'ın resmi ajansı IRNA'ya göre, çatışmada 2 Devrim Muhafızı öldürüldü.
Ülkenin batısındaki Kürdistan eyaleti kırsalı, daha önce İran askerleri ile terör örgütü PKK'nın İran kanadı PJAK militanları arasındaki çatışmalara sahne olmuştu.
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