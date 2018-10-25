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İran'ın batısındaki çatışmada 2 asker öldürüldü

İran'ın batısındaki Kürdistan eyaletinde Devrim Muhafızları ile kimliği belirsiz silahlı kişiler arasında çatışma çıktı, olayda 2 asker öldürüldü.

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Ülkenin batısında, Irak sınırı yakınlarında yer alan Servabad kentine bağlı Jeyvar köyünde kimliği henüz belirlenemeyen silahlı kişiler ile Devrim Muhafızları arasında çatışma çıktı.

İran'ın resmi ajansı IRNA'ya göre, çatışmada 2 Devrim Muhafızı öldürüldü.

Ülkenin batısındaki Kürdistan eyaleti kırsalı, daha önce İran askerleri ile terör örgütü PKK'nın İran kanadı PJAK militanları arasındaki çatışmalara sahne olmuştu.

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