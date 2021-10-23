İSTANBUL 20°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Ekim 2021 Cumartesi / 17 RebiülEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,6153
  • EURO
    11,2367
  • ALTIN
    553.564
  • BIST100
    1479.93
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İran'ın Doğu Azerbaycan valisine tokatlı saldırı
Dünya

İran'ın Doğu Azerbaycan valisine tokatlı saldırı

İran Rejimi tarafından Doğu Azerbaycan eyaletine atanan yeni vali Devrim Muhafızları Generali Zeynelabidin Hürrem Rezevi, Pasdaran Ordusu eski komutanı Albay Eyüp Alizade olduğu iddia edilen şahıs tarafından tokatlandı.

AA23 Ekim 2021 Cumartesi 17:19 - Güncelleme: 23 Ekim 2021 Cumartesi 17:40
ABONE OL

Doğu Azerbaycan eyaletine vali olarak atanan Devrim Muhafızlerı Generali Zeynelabidin Hürrem Rezevi, İçişleri Bakanı Ahmet Vahidi'nin de katıldığı Tebriz'deki atama töreninde konuşma yapmak için kürsüye çıktı.

O sırada sahneye çıkarak Rezevi'ye doğru ilerleyen bir şahıs, yeni valiye tokat attı.

Rezevi'ye tokat atan kişinin Pasdaran Ordusu eski komutanı Albay Eyüp Alizade olduğu iddia edildi.

Tebriz Savcılığı, Devrim Muhafızları Ordusu mensubu olduğu belirtilen şahıs hakkında soruşturma başlatırken, Tebriz'deki Devrim Muhafızları Ordusu da yayınladığı yazılı açıklama ile Hürrem'e destek verdi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.