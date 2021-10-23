İran'ın Doğu Azerbaycan valisine tokatlı saldırı

AA 23 Ekim 2021 Cumartesi 17:19 - Güncelleme: 23 Ekim 2021 Cumartesi 17:40

Doğu Azerbaycan eyaletine vali olarak atanan Devrim Muhafızlerı Generali Zeynelabidin Hürrem Rezevi, İçişleri Bakanı Ahmet Vahidi'nin de katıldığı Tebriz'deki atama töreninde konuşma yapmak için kürsüye çıktı.



O sırada sahneye çıkarak Rezevi'ye doğru ilerleyen bir şahıs, yeni valiye tokat attı.

Rezevi'ye tokat atan kişinin Pasdaran Ordusu eski komutanı Albay Eyüp Alizade olduğu iddia edildi.

Tebriz Savcılığı, Devrim Muhafızları Ordusu mensubu olduğu belirtilen şahıs hakkında soruşturma başlatırken, Tebriz'deki Devrim Muhafızları Ordusu da yayınladığı yazılı açıklama ile Hürrem'e destek verdi.